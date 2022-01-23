  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Влада Китаю закликала утриматися від закордонного шопінгу через «Омікрон»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влада Китаю закликала обережно відкривати посилки з-за кордону через Covid-19 - Влада Китаю закликала утриматися від закордонного шопінгу через «Омікрон»
    Влада Китаю закликала обережно відкривати посилки з-за кордону через Covid-19
    фото: Anthony Kwan / Getty Images

    У Пекіні пов'язали перший випадок «омікрону» із посилкою з Канади

    Влада Китаю закликала відкривати закордонні посилки в масках та рукавичках через підозри про передачу «Омікрону» через пошту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайську телекомпанію CСTV.

    «Обов'язково захистіть себе під час передачі віч-на-віч і надіньте маски та рукавички; спробуйте відкрити пакет на відкритому повітрі», – сказано у повідомленні.

    Влада Китаю також закликала звести до мінімуму покупки закордонних товарів або отримання посилок з-за кордону. Вони також закликали дезінфікувати посилки та працювати із закордонною поштою виключно вакцинованим співробітникам.

    Влада Пекіна припустила, що зараження «Омікроном» у Китаї пов'язане з посилкою з Канади. Посилка була доставлена до Китаю через США та Гонконг.

    Фахівці взяли проби із зовнішньої та внутрішньої сторін упаковки посилки, а також із супровідної документації. Усі тести виявилися позитивними.

    Перший випадок зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу виявили у Китаї 15 січня. Інфікована жінка 11 січня одержала посилку з Канади. Вона торкнулася зовнішньої сторони посилки і першого листа документа, що був у посилці.

    До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

    Читайте також:
    Теги: Китай Гонконг ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Китаю закликала утриматися від закордонного шопінгу через «Омікрон»