Влада Китаю закликала утриматися від закордонного шопінгу через «Омікрон»

У Пекіні пов'язали перший випадок «омікрону» із посилкою з Канади

Влада Китаю закликала відкривати закордонні посилки в масках та рукавичках через підозри про передачу «Омікрону» через пошту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайську телекомпанію CСTV.

«Обов'язково захистіть себе під час передачі віч-на-віч і надіньте маски та рукавички; спробуйте відкрити пакет на відкритому повітрі», – сказано у повідомленні.

Влада Китаю також закликала звести до мінімуму покупки закордонних товарів або отримання посилок з-за кордону. Вони також закликали дезінфікувати посилки та працювати із закордонною поштою виключно вакцинованим співробітникам.

Влада Пекіна припустила, що зараження «Омікроном» у Китаї пов'язане з посилкою з Канади. Посилка була доставлена до Китаю через США та Гонконг.

Фахівці взяли проби із зовнішньої та внутрішньої сторін упаковки посилки, а також із супровідної документації. Усі тести виявилися позитивними.

Перший випадок зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу виявили у Китаї 15 січня. Інфікована жінка 11 січня одержала посилку з Канади. Вона торкнулася зовнішньої сторони посилки і першого листа документа, що був у посилці.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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