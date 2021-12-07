Як Москва цьогоріч підтримувала режим Придністров’я: подробиці від правозахисників

Згідно зі звітом правозахисників, підтримка режиму Тирасполя з боку Москви здійснюється через постійні візити представників влади РФ

Російська Федерація продовжує підтримувати Тирасполь через політичну, економічну та військову сфери

Російська Федерація підтримувала Придністровський режим у 2021 році через політичні, економічні та військові інструменти. Про це повідомив правозахисник організації Promolex Павел Казаку під час пресконференції, присвяченій порушенням прав людини у непідконтрольному Придністров’ї у 2021 році, інформує кореспондент «Главкома».

«Російська Федерація продовжує підтримувати Тирасполь через політичну, економічну та військову сфери», – зауважив адвокат.

Згідно зі звітом правозахисників, підтримка режиму Тирасполя з боку Москви здійснюється через постійні візити представників влади РФ.

Також надалі проводяться спільні військові навчання, також здійснюється підтримка за допомогою економічних інструментів – у вигляді доплат до пенсій та постачання газу.

Казаку розповів, що на території Придністров’я продовжують діяти парамілітарні структури, які залучають до своїх активностей дітей.

Правозахисник додав, що ситуація залишається замороженою і питання, які виникають щодо дотримання прав людини в регіоні, може бути вирішено завдяки консенсусу сторін.

У звіті правозахисників йдеться про порушення права на отримання освіти румунською мовою, права на пересування, свободи висловлювання. В окремих випадках представники режиму застосовували тортури.

Як повідомляв «Главком», оперативна група військ Російської Федерації оголосила про проведення військових навчань на території Придністровʼя.

У листопаді Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я.