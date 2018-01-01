Львівська обласна телерадіокомпанія вже багато років жила корупцією та родинним бізнесом

Львівські народні депутати тепер просять залишити на роботі куплених з потрохами «ведучих», а їх програми - в ефірі

Львів - ти неперевершений. Багато років ЛОДТРК (Львівська обласна державна телерадіокомпанія) жила корупцією, крадіжками, клановими зв‘язками, родинними дрібними бізнесами навколо виробництва телепродукту (та й просто незаконними крамничками на території), продажем ефіру, що їй не належав, джинсою та цілуванням влади нижче спини і

Зураб Аласанія Генеральний директор Національної телекомпанії України

Зураб Аласанія

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Львівські народні депутати тепер просять залишити на роботі куплених з потрохами «ведучих», а їх програми - в ефірі

Львів - ти неперевершений.

Багато років ЛОДТРК (Львівська обласна державна телерадіокомпанія) жила корупцією, крадіжками, клановими зв‘язками, родинними дрібними бізнесами навколо виробництва телепродукту (та й просто незаконними крамничками на території), продажем ефіру, що їй не належав, джинсою та цілуванням влади нижче спини і припудрюванням (буквально) шановної голови особисто керівником.

Концерти на замовлення віддавали диким несмаком, політичні телемайданчики - нафталіном, не цікавим навіть родичам «ведучих» та гостей; знімальні групи не рушили за межі компанії, допоки їм не було обіцяно 50 доларів або шмат їжі, або пару літрів бензину.

Апаратні комплекси тупо розпродавались: в ефір філія виходить з двох комплексів, один з котрих належить облраді, інший - давно проданий ZiK-у (як і ефірний час).

Кому не вдавалось захопити таки серйозні частини ефіру, купував поокремо програми (львівські народні депутати тепер приїжджають до мене і просять залишити на роботі куплених з потрохами «ведучих», а їх програми - в ефірі).

Знаючи про весь непотріб, що відбувається в компанії, навіть добрі люди з доброю метою починали використовувати негідні методи: так робилися релігійні високодуховні програми (купили ефірний час - та й годі. Проповідувати людям честь і гідність, порушуючи закон - який в тому божий дух, люди? Ну який?)

І все це - широко прикривалося патріотизмом, як його розуміла вся ця стоп-компанія. Гучним, показовим, з галасом і биттям себе в груди. Насправді ж - розділив аж три «військово-патріотичні» програми між військовими відомствами і родинними, знов ж таки, в них зв‘язками.

І тут бац - зміни. Тут раптом все почали ставити з голови на ноги.

І хто ж на те зголоситься, коли за багато років знайдено складний, хиткий, але все ж баланс лайна в природі (закреслено) інтересів?

І об‘єднуються в смертній боротьбі проти ворогів того балансу - вода і масло, лід і полум‘я, дисиденти і влада, інтелігенти і бійці АТО.

Співробітники, що керівництво зробило їх рабами, піднімаються на захист свого рабства: сьогодні влаштували виступи на сесіях міської та обласної рад з одною наскрізною темою: «Рятуйте!»

Колишні герої, що без остраху боролися ще з радянською владою - тепер принизливо очікують на владу по аеропортах і віддано цілують руки, прохаючи про допомогу.

Справді шанована частина львівської інтелігенції підписує листа на підтримку фарисейства - купівлі ефіру з благими намірами.

Півсотні маргіналів сьогодні вранці влаштували прорив на територію компанії, брудно і брутально ображаючи нових очільників компанії, що несуть зміни.

Львівська поліція при тому має свій інтерес: а найміть нас на комерційній основі - тоді захистимо.

Львів - ти таки неперевершений.

Ти не прагнеш змін - але зміни прагнуть тебе.

Вони вже прийшли.

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Джерело: блог Зураба Аласанії

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