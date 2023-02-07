Що відбувається на ринку нерухомості й чому це важливо

Декілька неочікуваних трендів ринку нерухомості

Для українців нерухомість завжди була важливою.

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По-перше, своя квартира чи будинок – це закриття пострадянського гештальту – «потрібно мати свій кут!»

По-друге, це засіб заощадження.

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Після банкопаду квадратні метри стали засобом заощадження та навіть інвестицій.

По-третє, за оцінками аналітиків, український ринок далекий від насичення, якщо порівнювати з європейськими стандартами квадратних метрів на душу населення потенціал зростання біля 50%

Так ось.

З моменту масштабного вторгнення пройшов майже рік і було цікаво, як змінилося ставлення до нерухомості, чи є обвал цін...?

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Виявилось, що обвалу цін практично немає... (я кажу за центральну та західну Україну)

Покупців у кілька разів більше, ніж продавців (!)

Щоправда, покупці – це спекулянти – ті, хто хоче купити з дисконтом 30% -50%.

Продавці на такі дисконти не готові від слова «зовсім».

Це не означає, що не було угод за «бросовою» ціною. Це означає, що така ціна скоріше виняток, ніж правило.

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І продають так ті, хто однозначно вирішив залишити Україну.

Інші ж – чекають. Й не готові зменшувати ціну.

Причина банальна – купували за свої. Квартири = заощадження, та народ не готовий скидати їх.

Плюс, таке ставлення до нерухомості – ознака впевненості у нашій перемозі та очікування подальшого зростання ціни(!!!)

Щодо повоєнного ринку, то тут очікування ще оптимістичніші.

Чому?

Завершення війни призведе до повернення великої кількості українців. Попит на нерухомість відновиться і зростатиме. Уряд запускає ряд іпотечних програм з низькими кредитами (це може взагалі підірвати недофінансований ринок). Вартість будматеріалів у гривні вже зросла у 2 рази (!). На ринку вже спостерігається дефіцит унаслідок руйнування потужностей виробництва будматеріалів. А Проекти відновлення інфраструктури збільшать попит у рази, тож і ціни. Це призведе до зростання і первинного ринку і вторинного. Якщо додати сюди мільярди доларів, які в Україну зайдуть на відновлення, то вони так само стануть додатковим драфвером зростання цін. І не лише через зростання попиту на будматеріали.

Багато підрядників будуть українськими і прибуток від проектів, традиційно, буде частково реінвестований в ринок нерухомості, підвищуючи попит.

Тому я з подивом для себе почув несподіваний прогноз щодо майбутного ринку нерухомості. Якому цілком можна довіряти.

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Але для початку нам треба перемогти!