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Із 2 лютого українці позбавлені можливості купити чи продати нерухомість: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із 2 лютого українці позбавлені можливості купити чи продати нерухомість: деталі
фото ілюстративне

Наразі на розгляді у нотаріусів перебуває велика кількість заяв про державну реєстрацію прав, які не можуть бути опрацьовані

З 2 лютого по всій території України було припинено обмін інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Це призвело до зупинки роботи нотаріусів. Про це повідомила Нотаріальна палата України.

Тепер нотаріуси не можуть вчиняти нотаріальні та реєстраційні дії щодо нерухомого майна, зокрема земельних ділянок.

«Нотаріальна палата України звертає увагу, що із 02 лютого 2023 року без попередження по всій території України було припинено взаємний обмін інформаційними відомостями між електронними системами Державного земельного кадастру (ДЗК) та Державного реєстру речових прав (ДРРП) на нерухоме майно, що призвело до зупинення  роботи нотаріусів, а саме вчинення нотаріальних та реєстраційних дій щодо нерухомого майна, зокрема земельних ділянок.

В результаті громадяни позбавлені можливості реалізувати свої законні права щодо розпорядження  належним їм нерухомим майном», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що НПУ звернулася до Міністерства юстиції України, Держгеокадастру та ДП «НАІС» із проханням повідомити, за яких причин було припинено взаємообмін відомостями  між  ДРРП та ДЗК, та коли буде відновлена їх повноцінна  робота.

«Зволікання у цій ситуації  призведе до порушення стабільної роботи нотаріату України в частині вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації нерухомого майна, а отже і порушення  прав громадян та бізнесу», - зазначили у НПУ.

Наразі на розгляді у нотаріусів перебуває велика кількість заяв про державну реєстрацію прав, які не можуть бути опрацьовані, а права зареєстровані, що призводить до порушення строків у сфері державної реєстрації прав та тягне відповідальність, яка не може бути застосована у зв’язку з відсутністю вини нотаріусів.

«Окремо звертаємо увагу на необхідність перевірки інформації про те, що з моменту оновлення програмного забезпечення ДРРП 26-27 січня 2023 року відомості про зареєстровані права у ДРРП до ДЗК не надійшли (не відбувся взаємообмін). Якщо така інформація підтвердиться, просимо дати роз’яснення, чи відбудеться взаємообмін такими відомостями автоматично після доопрацювання програмного забезпечення і яким чином буде забезпечена актуальність відомостей реєстрів», – зазначили в НПУ.

До відома, у 2023 році запроваджується нова форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.

Нагадаємо, із початком повномасштабного вторгення окупантів на територію України ринок покупки житла дещо трансформувався. Серед основних змін: значний вплив розташування – чим далі від фронту, тим більша активність на первинному ринку житла, а також на третину в середньому зросла вартість м². Ринок купівлі-продажу житла суттєво сповільнився. Трансформувалася й поведінка потенційних покупців, адже географія пошуків дещо змістилася в бік відносно безпечних регіонів. 

Теги: нерухомість ринок українці робота майно

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