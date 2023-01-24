Купівля житла: як змінився ринок нерухомості та її вартість за період війни

Віддаленість регіону помешкання від фронту внесла найбільше коректив у вибір житла та його ціну

Із початком повномасштабного вторгення окупантів на територію України ринок покупки житла дещо трансформувався. Серед основних змін: значний вплив розташування – чим далі від фронту, тим більша активність на первинному ринку житла, а також на третину в середньому зросла вартість м². Ринок купівлі-продажу житла суттєво сповільнився. Трансформувалася й поведінка потенційних покупців, адже географія пошуків дещо змістилася в бік відносно безпечних регіонів. OLX Нерухомість проаналізував, як змінився ринок покупки нерухомості впродовж останніх 12 місяців та де зараз вигідно купувати помешкання.

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Найбільше квартир у великих містах і на Заході країни

У 2022 році найбільший асортимент помешкань був традиційно у великих містах (Києві, Одесі, Дніпрі). Однак на пропозицію вплинула і віддаленість регіону від фронту. Так, у п’ятірку міст із найбільшою кількістю оголошень про продаж квартир вперше потрапив Івано-Франківськ.

Загалом до переліку регіонів із найбільшим вибором увійшли: Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Львівщина та Івано-Франківщина.

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Найбільше пропозицій на первинному ринку житла впродовж 12 місяців

спостерігалось в Київській, Одеській та в Івано-Франківській областях. А от на вторинці трійку лідерів після Київщини та Одещини замкнула Дніпропетровська область.

Найбільший вибір на вторинному ринку житла впродовж 2022 року був

серед квартир житлового фонду від 2011 року, так звані хрущовки опинилися на другому місці за популярністю й трохи менший асортимент був серед помешкань житлового фонду 80-х–90-х років. Відповідно, на ці три типи житла спостерігався і найбільший інтерес серед потенційних покупців.

Попит на новобудови та вторинне житло

Зважаючи на ризики, пов’язані з війною, а також негайну потребу в готовому для проживання приміщенні українці минулого року значно більше цікавилися покупкою житла на вторинному ринку. Так, найбільший інтерес як до первинки, так і до вторинки залишився на Київщині. Однак останнім типом житла пошукачі цікавилися уп’ятеро частіше: майже 799 тисяч разів проти 156 тисяч.

Якщо аналізувати попит, то географія відгуків на квартири на етапі будівництва змістилася західніше, оскільки чим далі від фронту, тим більше українці готові вкладати кошти в забудову. Натомість найбільше відгуків на готові квартири від власників впродовж року спостерігалось переважно у

великих містах-мільйонниках.

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Середня ціна за квадратний метр зросла на третину

За рік середня вартість квадратного метру зросла приблизно на третину. Якщо порівнювати ціни в грудні 2021-го та грудні 2022-го року, то медіанна ціна на первинці по Україні підвищилась на 29% та склала 28 534 грн/м². Натомість медіанна ціна квадратного метру на вторинці зросла на 35% та склала 24 277 грн/м².

Традиційно нова оселя найдорожче обійдеться у столиці, проте значно зросла популярність на житло у Франківську та Львові, а також на Закарпатті колаж із відкритих джерел

Якщо детальніше аналізувати ціни на квартири на етапі будівництва, то найвигідніше інвестувати в помешкання на Хмельниччині та Івано-Франківщині. Медіанна вартість квадратного метра станом на грудень 2022-го в цих регіонах була найнижчою в країні – 22 108 грн/м² і 23 312 грн/м² відповідно. До прикладу, на Київщині цей показник становить 35 829 грн/м², а на Закарпатті та Львівщині – 38 688 грн/м² та 39 296 грн/м² відповідно.

На вторинному ринку розподіл наступний: найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (медіанна вартість у грудні склала 14 581 грн/м² і 17 130 грн/м²). У свою чергу, на Дніпропетровщині ціна квадратного метру становить приблизно 24 218 грн, на Львівщині – 34 137 грн, найвищі ціни на Київщині – приблизно 41 872 грн/м².

Нагадаємо, запроваджено нову форму декларації на нерухомість: податкова назвала зміни.

До слова, ризики для забудовників та інвесторів зараз чи не найбільші за останні 15 років. Собівартість квадратного метра нового житла зросла в середньому на 25-30% в іноземній валюті. У наступному році будівництво житла прямо та опосередковано залежатиме від обставин війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні – первинний ринок нерухомості у 2023 році: основні тенденції.