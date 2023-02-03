Посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових

Казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони. До оборудки причетні колишній керівник головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які виділили ще у 2017 році», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт. Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

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Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців.

Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності. Під час обшуків у приміщеннях головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

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Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників розкрадання грошей, виділених на оборону нашої держави.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Після цього Міноборони знову потрапило у центр скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією.

Також вчора суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони, який придбав неякісні бронежилети.