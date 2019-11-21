Закон Зеленського про уповноважених Ради визнано неконституційним



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Законопроєкт Зеленського не відповідає вимогам Конституції

КСУ зазначає, що законопроєкт Зеленського не узгоджується з принципами верховенства права та поділу державної влади

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроєкт президента Володимира Зеленського про уповноважених Верховної Ради. Про це йдеться в повідомленні КСУ.

Конституційний суд дійшов висновку, що запропоновані законопроєктом зміни передбачають введення нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за дотриманням конституційних прав і свобод. Крім того, зміни містять ризики надмірного втручання парламенту за допомогою уповноважених за дотриманням Конституції і законів в різних сферах без дотримання балансу приватних і публічних інтересів.

КСУ зазначає, що введення такого контролю за дотриманням Конституції суперечить самій Конституції, а також може послужити причиною юридичної невизначеності.

«Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою свавілля з боку органів публічної влади та їх посадових осіб», - йдеться у висновку суду.

Також у висновку йдеться, що внесення запропонованих змін до Конституції призведе до розмиття межі повноважень Верховної Ради і до порушення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Таким чином, КСУ зазначає, що законопроєкт Зеленського не узгоджується з принципами верховенства права та поділу державної влади.

«З огляду на наведене Конституційний суд України вважає, що законопроєкт не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України. Висновок Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене», - додали в суді.

Рада направила до КСУ закон про розширення парламентського контролю у вересні.

На думку Зеленського, такі зміни могли б забезпечити більш ефективний механізм парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини, так як одна людина, на яку сьогодні покладені ці обов'язки, не може ефективно їх виконувати.