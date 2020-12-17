Дурні рішення. Чи буде новий відосик президента?

Ліквідація міністерства – це мінімум півроку, створення заново – так само

Більшість людей уже забули, як нова влада в турбо-режимі замість кадрового посилення поліквідовувала минулого року купу міністерств. Тоді це називали оптимізацією державного управління. Менш ніж за рік почали заново створювати зруйноване.

Спочатку Міністерство у справах ветеранів... Тепер заново створюють Міністерство екології... Міністерство АПК... Не всі знають, що ліквідація міністерства – це мінімум півроку, створення заново – так само. Це додаткові витрати значних коштів, це нашвидкоруч згорнуті (на користь кому?) сотні судових спорів кожного міністерства. Це абияк завершені купа бюджетних програм (фінансуються за наші з Вами кошти).

Це втрачені цінні й досвідчені кадри середньої ланки (такі люди, віддані державній справі, ще подекуди були і є, але з кожною ліквідацією/реорганізацією таких стає все менше).

Може я пропустив, підкажіть, а чи був свіжий відосик Президента про відновлення ним же ліквідованих міністерств, як новий виток «оптимізації державного управління»? Чи в ОПУ зараз тихенько мовчать, потупивши носа, через такі дурні й витратні рішення?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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