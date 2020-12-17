  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Гриценко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Дурні рішення. Чи буде новий відосик президента?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Дурні рішення. Чи буде новий відосик президента?

    Ліквідація міністерства – це мінімум півроку, створення заново – так само

    Більшість людей уже забули, як нова влада в турбо-режимі замість кадрового посилення поліквідовувала минулого року купу міністерств. Тоді це називали оптимізацією державного управління. Менш ніж за рік почали заново створювати зруйноване.

    Спочатку Міністерство у справах ветеранів... Тепер заново створюють Міністерство екології... Міністерство АПК... Не всі знають, що ліквідація міністерства – це мінімум півроку, створення заново – так само. Це додаткові витрати значних коштів, це нашвидкоруч згорнуті (на користь кому?) сотні судових спорів кожного міністерства. Це абияк завершені купа бюджетних програм (фінансуються за наші з Вами кошти).

    Це втрачені цінні й досвідчені кадри середньої ланки (такі люди, віддані державній справі, ще подекуди були і є, але з кожною ліквідацією/реорганізацією таких стає все менше).

    Може я пропустив, підкажіть, а чи був свіжий відосик Президента про відновлення ним же ліквідованих міністерств, як новий виток «оптимізації державного управління»? Чи в ОПУ зараз тихенько мовчать, потупивши носа, через такі дурні й витратні рішення?

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: популізм Володимир Зеленський Міністерство у справах ветеранів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Наталія Лебідь
    Наталія Лебідь

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies