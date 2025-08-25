Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Розвідка зазначила, що місячне споживання палива у РФ складає 3 млн тонн

Росія продовжує стикатися з паливною кризою: дефіцит бензину змушує регіональні влади вводити талони, а оптові ціни з початку серпня зросли на 8 %. Заборона експорту бензину, введена урядом РФ на початку серпня, не стабілізувала ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Білорусь, яка могла б частково компенсувати дефіцит, діє обережно. Попит на білоруські нафтопродукти в РФ у другій половині серпня зріс, проте білоруські НПЗ мають обмежені потужності: річна виробнича здатність становить лише 3-4 млн тонн бензину, з яких 2 млн тонн споживається всередині країни. Місячне ж споживання палива в РФ – 3 млн тонн», – йдеться у повідомленні.

Розвідка додала: «Економічна логіка Білорусі також обмежує поставки до РФ. Білоруський бензин вигідніше експортувати на міжнародні ринки – Китай, Індію та Африку – де ціни коливаються від $1 300 до $1 900 за тонну. В РФ натомість пропонують менше тисячі доларів США. Навіть у період попередньої паливної кризи у березні 2024 року Мінськ поставив Росії лише 3 тис. тонн бензину, що становило 0,1 % місячної потреби».

До слова, у Росії продовжує загострюватися паливна криза. Регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. Мешканці окупованого Криму також почали публікувати відео з пустими заправками та відсутністю палива у великих містах півострова.

Також така ситуація спостерігається у Приморському краї. Це сталося внаслідок ударів по нафтопереробних заводах, через що російська економіка втратила 13% потужностей НПЗ.