Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
Ворог обстріляв Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Ворог атакував Сумщину, Київщину та Запоріжжя, у США відбулась церемонія прощання з вбитим активістом Чарлі Кірком.

Атака на Київщину

Внаслідок ворожої атаки на Київщині один чоловік отримав поранення. Чоловік 1993 року народження зазнав сліпого осколкового поранення плеча, медична допомога була надана в лікарні, госпіталізації не потребує.

Наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах Київщини. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, а в Фастівському – загоряння приватного будинку. В Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі сталося падіння уламків на незаселений багатоповерховий будинок.

У Бориспільському районі сталася пожежа приватного будинку, а також були пошкоджені транспортні засоби та ще один приватний будинок. Оперативні служби працюють на місцях подій, вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.

Обстріл Сумщини

У ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. 

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Наразі триває обстеження території, залучені всі екстрені служби. Наслідки атаки з'ясовуються.

Сумська МВА уточнила, що, за попередніми даними, зафіксовано три влучання, а на місцях влучань виникли пожежі.

Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

За повідомленням ОВА, у Бориспільському районі унаслідок атаки сталося загоряння триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Оперативні служби на місцях. Триває ліквідація загорянь. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Удар по Запоріжжю

На світанку 22 вересня ррсійські терористи атакували Запоріжжя. Під прицілом ворожих військ опинились цивільні та промислові об'єкти. 

За повідомленням ОВА, ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю. Росія атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Через російський обстріл виникли пожежі. Також повідомляється про автомобілі, які загорілись внаслідок атаки.

Церемонія прощання з Кірком

В Аризоні тисячі американців прийшли на прощання з політичним активістом Чарлі Кірком, якого вбили під час його публічного виступу. На церемонію прощання прибув президент США Дональд Трамп.

Вдова загиблого активіста Чарлі Кірка Еріка заявила, що прощає підозрюваного в убивстві її чоловіка. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом нагородить загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка найвищою державною відзнакою США – Медаллю свободи президента.

Також Трамп та мільярдер Ілон Маск були помічені разом під час церемонії вшанування пам'яті Чарлі Кірка, де вони сиділи та розмовляли, пише «Главком»

Експерт з читання по губах для Daily Mail пояснив, що під час їхньої бесіди Трамп запитав Маска: «Як справи?», на що Маск, ймовірно, відповів певною жестикуляцією. Трамп продовжив: «Ілон, я чув, що ти хочеш поговорити», що вказує на намір Маска обговорити певні питання з президентом.

