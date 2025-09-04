Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту

Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні

Трамп приєднався до заклику країн «Коаліції бажаючих» на чолі з президентом Франції Еммануелем Макроном

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України. Таку заяву зробив чиновник Білого дому за підсумками зустрічі в Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами американського чиновника, Дональд Трамп приєднався до зустрічі «Коаліції бажаючих» (Coalition of the Willing), що відбулася під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. У ній також брали участь президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зустріч була присвячена обговоренню гарантій безпеки для України.

Під час розмови Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, оскільки, за його словами, за рік Росія отримала від ЄС €1,1 млрд від продажу палива. Він також закликав європейських лідерів чинити економічний тиск на Китай за його підтримку військових зусиль Росії.

Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні, як він обіцяв на початку свого терміну. Він поставив під сумнів серйозність гарантій безпеки, доки європейські країни продовжують підживлювати російську економіку.

«Це не його війна, і європейці також повинні активізуватися», – підсумував позицію президента США чиновник Білого дому.

Зазначимо, що Європейська комісія вже запропонувала законодавство, яке передбачає поступову відмову від імпорту російської нафти і газу до ЄС до 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Внесок США буде визначено пізніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами французького президента, війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час зустрічі політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки.

Раніше стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.