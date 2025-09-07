Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї

Ільський НПЗ зупинився

Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ССО України.

«У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї РФ «Черная искра» провели спеціальні дії на нафтопереробному підприємстві – Ільський НПЗ імені А. А. Шамара», – сказано у повідомленні.

Приблизно о 02:00 завдяки спланованим діям ССО та російських партизанів було повністю знищено головний об'єкт, який забезпечує функціонування НПЗ – переробну установку ЄЛОУ-AT-6.

«ЄЛОУ-AT-6 – це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне», – пояснили в ССО.

Таким чином, російський нафтопереробний завод повністю вийшов з ладу та не зможе працювати, поки не буде відремонтовано установку.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 вересня на Ільському нафтопереробному заводі, розташованому у Краснодарському краї Росії, виникла пожежа після атаки дронів.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони.