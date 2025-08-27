Літній наступ Росії провалився – Bild

Окупанти намагалися захопити Покровськ, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів

Взимку, коли земля промерзне і полегшиться просування, Росія може спробувати перейти в новий наступ

Літній наступ російських окупаційних військ в Україні виявився невдалим. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вважає, що більшість поставлених Москвою цілей на період з квітня по серпень 2025 року не були досягнуті, передає «Главком».

Росіяни намагалися захопити Покровськ на Донеччині, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів. На північному напрямку план створення «поясу безпеки» також провалився –окупантам вдалося взяти під контроль менш ніж 70 км території. На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, лінія фронту залишалася стабільною, і Кремлю довелося фактично відмовитися від наступу.

За словами Рьопке, за літо російські війська змогли захопити лише 0,3% території України (1800 квадратних км). Водночас Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, вражаючи цілі на відстані до 1200 км. За оцінками експертів, з початку 2025 року було виведено з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що спричинило дефіцит палива та зростання цін усередині Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати перемир'я, але категорично відкинув капітуляцію. Військовий експерт Густав Грессель відзначає, що реорганізація української армії покращила її боєздатність, тоді як серед росіян спостерігається втома. Однак, він попереджає, що взимку, коли земля промерзне і полегшиться просування, Росія може спробувати перейти в новий наступ.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.