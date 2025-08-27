Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Літній наступ Росії провалився – Bild

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Літній наступ Росії провалився – Bild
Окупанти намагалися захопити Покровськ, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів
фото з відкритих джерел

Взимку, коли земля промерзне і полегшиться просування, Росія може спробувати перейти в новий наступ

Літній наступ російських окупаційних військ в Україні виявився невдалим. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вважає, що більшість поставлених Москвою цілей на період з квітня по серпень 2025 року не були досягнуті, передає «Главком».

Росіяни намагалися захопити Покровськ на Донеччині, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів. На північному напрямку план створення «поясу безпеки» також провалився –окупантам вдалося взяти під контроль менш ніж 70 км території. На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, лінія фронту залишалася стабільною, і Кремлю довелося фактично відмовитися від наступу.

За словами Рьопке, за літо російські війська змогли захопити лише 0,3% території України (1800 квадратних км). Водночас Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, вражаючи цілі на відстані до 1200 км. За оцінками експертів, з початку 2025 року було виведено з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що спричинило дефіцит палива та зростання цін усередині Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати перемир'я, але категорично відкинув капітуляцію. Військовий експерт Густав Грессель відзначає, що реорганізація української армії покращила її боєздатність, тоді як серед росіян спостерігається втома. Однак, він попереджає, що взимку, коли земля промерзне і полегшиться просування, Росія може спробувати перейти в новий наступ.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Теги: росія наступ Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп, Нобель і війна: що отримає Україна?
Нобелівська премія за рахунок України: чому план Трампа небезпечний
9 серпня, 20:54
Путін хотів би отримати всю Україну від Трампа
Що змінилося у претензіях Путіна після Аляски
Вчора, 10:44
Це виверження стало першим, відколи за вулканом почали вести наукове спостереження
Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова
3 серпня, 10:15
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
12 серпня, 21:19
Сенатор Грем заявив, що Трамп не буде сидіти склавши руки
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
14 серпня, 09:03
Аляска готується до історичної зустрічі на своїй землі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
14 серпня, 12:15
Трамп запропонував Україні «щось на кшталт гарантій, як за статтею 5, але поза НАТО»
США запропонували Україні альтернативу вступу до НАТО
16 серпня, 20:32
Директор Нововоронезької АЕС заперечив прямий зв’язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблока
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника
21 серпня, 18:38
Однією з таких розробок є дрон під назвою «Ялинка»
ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом
25 серпня, 20:22

Події в Україні

Літній наступ Росії провалився – Bild
Літній наступ Росії провалився – Bild
Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу
ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених
ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених
Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі
Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі
Оновлено порядок перетину кордону, зупинено просування росіян. Головне за 26 серпня
Оновлено порядок перетину кордону, зупинено просування росіян. Головне за 26 серпня
У Тростянці окупанти зруйнували водозабір
У Тростянці окупанти зруйнували водозабір

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
8063
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
5227
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3667
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
2052
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua