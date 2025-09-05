Головна Світ Політика
Радіочастотні перешкоди з Росії стають причиною збоїв GPS у Балтійському морі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Радіочастотні перешкоди з Росії стають причиною збоїв GPS у Балтійському морі
Збільшення перешкод GPS у Балтійському морі викликає занепокоєння в авіації та інших галузях
Шведське транспортне агентство отримує повідомлення про збої практично щодня, що викликає занепокоєння серед фахівців

У Балтійському морі за останній рік різко збільшилися перешкоди для супутникових навігаційних систем, зокрема GPS, що серйозно впливає на цивільну авіацію та інші критичні інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шведське транспортне агенство.

Перешкоди почали виникати наприкінці 2023 року, але за останні місяці їх кількість значно зросла. Спочатку проблеми виникали у східних частинах шведського повітряного простору, проте зараз збої спостерігаються на більшій території, як на воді, так і на суші.

Окрім авіації, проблеми з GPS впливають і на судноплавство, а також на інші галузі, що залежать від точного позиціонування і навігації.

Керівник відділу Шведського транспортного агентства Андреас Хольмгрензазначив, що хоча пілоти можуть обходитись без GPS, перебої ставлять під загрозу безпеку цивільної авіації через масштаби та тривалість збоїв.

Шведське транспортне агентство активно співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема з ІКАО (Міжнародною організацією цивільної авіації), щоб вирішити проблему та мінімізувати її вплив на глобальні транспортні мережі.

Нагадаємо, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія 23 червня надіслали до Міжнародного союзу телекомунікацій лист про посилення радіонавігаційних перешкод. Естонський регулятор підтвердив, що 85% рейсів у країні стикаються з перебоями сигналу і спостерігається значна кількість «підміни» координат.

У повідомленні розглядається серйозна проблема радіочастотних перешкод (RFI), пов'язаних з Глобальною навігаційною супутниковою системою (GNSS) у регіоні Балтійського моря та Північної Європи. Джерело перешкод було виявлено на території Росії.

