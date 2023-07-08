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Анатолій Матвійчук Народний артист України

Магія чисел для України

glavcom.ua
Україна героїчно відбиває найбільшу загрозу у своїй сучасній історії
фото з відкритих джерел

Сьогодні дуже символічний день. І ось чому

Чомусь останнім часом мене вражають числа і їхній особливий символізм.

Ось і нині – я пишу ці рядки, а за календарем – п'ятисотий день з початку військової агресії Росії проти України. П'ятсот днів нашого героїчного опору. П'ятсот днів неймовірної мужності і стійкості наших воїнів. П'ятсот днів, що перевернули як нашу свідомість, так свідомість багатьох народів, котрі побачили, звідки йде загроза.

Справді, світ ніби прокинувся і щось зрозумів. 23 рік цього століття увійде в історію, як рік об'єднання Європи проти спільної загрози. Якщо вам не важко – додайте ці дві цифри нинішнього року – і ви отримаєте цифру 5. Це число гармонії і досконалості. Сакральне число 5, на яке звернув увагу ще геніальний Леонардо Да Вінчі, вписавши у зірку з п'ятьма кутами обриси людини. Додайте сюди п'ять органів чуття, якими Бог наділив людину, п'ять пальців, які ми маємо на кожній руці – і ви щось зрозумієте.

А я поки продовжу свої спостереження. Дуже символічно також виглядає і те, що в нашій боротьбі нас активно підтримують Сполучені Штати Америки – країна, у якої на державному прапорі – скільки б ви думали зірок? Їх саме 50 – за кількістю об'єднаних штатів!

Але і це ще далеко не все. Нашими найвірнішими союзниками в Європі є нині саме п'ять країн – Польща, Литва, Латвія, Естонія та Велика Британія.

Але я дозволю собі піти далі в своїх асоціаціях. Пам'ятаєте мою пісню «Кленова Балада»? Я невипадково пов'язав долю українських героїв-захисників України з кленом – містичним деревом, листя якого має чітко виражену п'ятиконечну форму, листя це ще іноді називають короною. А легенди пов'язують ці п'ять променів листка з п'ятьма людськими найвищими чеснотами – чесністю, хоробрістю, добротою, любов'ю і мудрістю. Втім про особливе пророцтво цієї пісні добре розказав відомий блогер та релігієзнавець Віктор Кирій, його публікація набрала сотні тисяч переглядів у Ютубі, раджу подивитися!

Можна було б наводити ще багато прикладів особливої магії чисел, але зараз буде найцікавіший, найдивовижніший збіг, який примушує замислитися.

Сьогодні перші 50 років свого життя відзначає не хто інший, а гордість і надія усіх українців – генерал Залужний. І напевно символічно, що його п'ятидесята річниця припала саме на 500 день героїчної боротьби України за своє майбутнє! Як бачимо, цифри можуть інколи говорити більше, аніж деякі слова!

Отож, бажаючи довгих і славних літ нашому ювілярові, хочеться нагадати, що не все так просто в цьому світі. І доля часом уміє рахувати не гірше за нас. Та й ми всі напевно були б значно розумніші, якщо би хоч інколи звертали увагу на ті числа, знаки і символи, якими так щедро пересипане наше буття.

Бо сказано в Євангелії від Матвія: «Ваші ж очі щасливі, бо бачать; та й ваші вуха, – бо чують».

І додати тут більше нічого!

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Теги: війна Україна

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