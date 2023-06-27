Сили оборони пояснили, що ускладнює звільнення Бахмута

Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день

Місцевість Бахмута та передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, що ускладнює рух українських захисників

Російські військові зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше готували українські захисники у районі Бахмута. Тому для звільнення населених пунктів на цьому напрямку потрібно більше зусиль та часу. Про це повідомляє заступниця міністру оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час планування наступальних дій на сході українські захисники враховували факт протиріч між ПВК «Вагнера» та російською владою.

«Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні – не заходили», – повідомила заступниця міністра.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, звільнення Бахмутського напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

Маляр пояснила, що місцевість Бахмута та передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Вона зауважила, що все це свого часу готувалось українськими військовими та місцевою владою для оборони, що і допомогло так довго її тримати. Проте зараз ці укріплення і опорні пункти зайняли росіяни. Тому, щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння.

Нагадаємо, що від початку контрнаступу українським військовим вдалось звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема вдалось подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків.

Крім того, українські захисники активізували свої атаки у районі Бахмута Донецької області. За даними британської розвідки, під час операції за участю кількох бригад українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.