У низці областей оголошено повітряну тривогу

Фіксується загроза ракетної атаки

У ніч на 29 червня пролунали сирени повітряної тривоги у східних, центральних і північних областях України. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

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Тривоги почали ширитися Україною після 2:53.

За даними військових, вилетів ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Нині він пройшов російський Курськ та рухається у південно-східному напрямку. Можливі пуски ракет на сході. Жителів «почервонілих» областей закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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«Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Черкаська та Кіровоградська області - ракетна небезпека!», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Станом на 3:12 мапа тривог має такий вигляд:

Мапа тривог скриншот із сайту alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 29 червня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

До слова, завершилася 490-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряною обороною Сил оборони України шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 44 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.