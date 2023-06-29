Європарламент хоче, щоб переговори про членство України в ЄС почалися в грудні

Мецола: «Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни»

Європейський парламент хоче, щоб Європейський союз розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС вже в середині грудня цього року. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Politico.

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«Ми повинні виконати свої обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформи були достатньо виконані, ми маємо відреагувати», – наголосила вона.

Мецола зазначила, що залишається оптимісткою в цьому питанні і вірить, що переговори щодо заявки України на членство в ЄС можуть початися цьогоріч.

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Як пише видання, Мецола була однією з найвідвертіших діячів ЄС, які підтримали прагнення України стати 28-м членом блоку. Політикиня вже двічі відвідала країну з початку повномасштабного вторгнення та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Вона місяцями наполягала на тому, щоб переговори про вступ України почалися цього року, але ще не запропонувала конкретний момент для цього.

При цьому рішення про початок наступної фази переговорів безпосередньо залежить від Європейської ради, яка має керівну позицію в питаннях зовнішньої політики ЄС.

На запитання українського журналіста про заявку України на вступ до блоку, Мецола відповіла: «Я налаштована оптимістично з тих заяв, які я чула від лідерів. Є імпульс, і цей імпульс не зупиниться».

За її словами, Європарламент сподівається, що груднева Європейська рада, що відбудеться 14-15 грудня, «стане місцем або часом, коли можна буде зробити цей крок»

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«Після того, як реформи будуть завершені, ми маємо зробити еквівалентний крок з нашого боку», – наголосила посадовиця.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа також вважає, що слушним часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.

Водночас Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов’язання.

До слова, Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії.