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У Криму знищать все. Військовий аналітик спрогнозував, як тікатимуть окупанти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Криму знищать все. Військовий аналітик спрогнозував, як тікатимуть окупанти
Тактика окупантів – руйнувати все, відступаючи з окупованих територій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Самусь: «Росіяни завжди так себе поводять, коли йдуть з окупованих територій»

Росіяни при відході з Криму будуть знищувати все, що тільки можна. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

«Це стосується не тільки гідротехнічних споруд. Наприклад, у Криму вони знищать будь-які промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури, аби створити умови, у яких неможливо буде жити», – зазначив Самусь.

Військовий аналітик нагадав, що росіяни завжди так себе поводять, коли йдуть з окупованих територій.

«Можна просто подивитися, що було в Київській, Херсонській, Харківській областях і так далі. Навіть до війни під час розподілу Чорноморського флоту у військових частинах, що віддавали Україні, розетки виривалися зі стін, шпалери знімалися, дверні коробки… Про унітази я взагалі мовчу, у них вічна з ними проблема. Якщо росіян швидко викурити, вони встигнуть знищити мало, якщо будуть довго виходити – знищуватимуть максимально», – пояснив він.

Росіяни продовжать створювати природні перешкоди. Нещодавно окупанти підірвали ще одну греблю – уже у Запорізькій області біля Новодарівки.

«Звісно, коли ви плануєте операцію і бачите мости та греблі, які можна використати для переміщення військ, то дуже ймовірно, що їх уже не буде, коли ви до них наблизитесь. Тому ви повинні мати можливість форсувати водні перешкоди у кількох запланованих місцях за відповідного забезпечення вже в умовах, коли стаціонарних споруд, які діяли в мирний час, просто не існуватиме. Це абсолютно нормальна ситуація», – зазначив Самусь.

Нагадаємо, що Михайло Самусь звернувся до мешканців Криму та закликав виїжджати якомога скоріше, «бо часу залишилося не так багато». Коли почалася активна фаза просування на південь, з кожним метром зростає ймовірність, що Кримський міст буде вщент зруйнований.

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Теги: Михайло Самусь Крим війна

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