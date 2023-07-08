500 днів великої війни
Півтора року війни. Можна лише здогадуватися, в якому стані психіка суспільства
500 днів.
500 клятих днів.
500 героїчних днів.
500 днів ганебної війни.
500 днів визвольної війни.
500 днів вкрадених в України кремлівською сволотою.
500 днів сплавили нас у єдиний народ. Нехай не до кінця, але все ж...
Цілих 500 днів.
***
Півтора року війни. Можна лише здогадуватися в якому стані психіка суспільства. Думаю, що про психічний комфорт не йдеться. Люди виснажені, навіть якщо вони й не подають виду. Цирк, який влаштували навколо можливого підриву ЗАЕС, зовсім не нешкідливе для громадського здоров'я шоу.
Я розумію, навіщо наші нагнітали напругу, чого хотіли домогтися. Ба більше, я розумію, що немає такої капості й дурості, яку не могли б зробити росіяни.
Я практично впевнений, що вони постараються вивести з ладу ЗАЕС перед відходом, щоб завдати нам максимальної економічної шкоди. Деіндустріалізація України – це одна з основних цілей.
Зіпсувати вони можуть. Зламати можуть.
Але ЗАЕС не ЧАЕС, конструкція різна. І аварія на ЧАЕС багато в чому була наслідком криворукості тих, хто проводив на ній експеримент. А її наслідки пов'язані з конструктивом станції, спочатку закладеними в конструкцію особливостями.
Але люди бояться не тому, що точно знають, що станція вибухне. Вони бояться тому, що не знають.
Намагатися грати на психології західних партнерів – це мені зрозуміло. Мені не зрозуміло, як можна заганяти власний народ у депресію і жах.
Люди не знають як працює станція. Вони поняття не мають, у чому відмінність між конструкціями реакторів. І вони не повинні в розбиратися і це знати. І основи конструкцій ядерних реакторів у них не викладали. І зі звичайною фізикою в них проблеми. І з логікою...
Але люди бояться. Не розуміють і бояться.
А страх у суспільстві – це психози, божевілля, депресії, безсоння.
І коли з кожної праски несеться очікування апокаліпсису, то жерти йод і скуповувати продукти – природна реакція.
Я вважаю, що так бити по мізках власного населення – хибне рішення і ні до чого доброго не призведе.
Є все-таки різниця між пропагандою і пропагандонством.
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