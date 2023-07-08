Головна Думки вголос Ян Валетов
search button user button menu button
Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

500 днів великої війни

glavcom.ua
Війна розпочалася у 2014 році, проте більшість це зрозуміла лише після 24 лютого
фото: ЗСУ

Півтора року війни. Можна лише здогадуватися, в якому стані психіка суспільства

500 днів.

500 клятих днів.

500 героїчних днів.

500 днів ганебної війни.

500 днів визвольної війни.

500 днів вкрадених в України кремлівською сволотою.

500 днів сплавили нас у єдиний народ. Нехай не до кінця, але все ж...

Цілих 500 днів.

***

Півтора року війни. Можна лише здогадуватися в якому стані психіка суспільства. Думаю, що про психічний комфорт не йдеться. Люди виснажені, навіть якщо вони й не подають виду. Цирк, який влаштували навколо можливого підриву ЗАЕС, зовсім не нешкідливе для громадського здоров'я шоу.

Я розумію, навіщо наші нагнітали напругу, чого хотіли домогтися. Ба більше, я розумію, що немає такої капості й дурості, яку не могли б зробити росіяни.

Я практично впевнений, що вони постараються вивести з ладу ЗАЕС перед відходом, щоб завдати нам максимальної економічної шкоди. Деіндустріалізація України – це одна з основних цілей.

Зіпсувати вони можуть. Зламати можуть.

Але ЗАЕС не ЧАЕС, конструкція різна. І аварія на ЧАЕС багато в чому була наслідком криворукості тих, хто проводив на ній експеримент. А її наслідки пов'язані з конструктивом станції, спочатку закладеними в конструкцію особливостями.

Але люди бояться не тому, що точно знають, що станція вибухне. Вони бояться тому, що не знають.

Намагатися грати на психології західних партнерів – це мені зрозуміло. Мені не зрозуміло, як можна заганяти власний народ у депресію і жах.

Люди не знають як працює станція. Вони поняття не мають, у чому відмінність між конструкціями реакторів. І вони не повинні в розбиратися і це знати. І основи конструкцій ядерних реакторів у них не викладали. І зі звичайною фізикою в них проблеми. І з логікою...

Але люди бояться. Не розуміють і бояться.

А страх у суспільстві – це психози, божевілля, депресії, безсоння.

І коли з кожної праски несеться очікування апокаліпсису, то жерти йод і скуповувати продукти – природна реакція.

Я вважаю, що так бити по мізках власного населення – хибне рішення і ні до чого доброго не призведе.

Є все-таки різниця між пропагандою і пропагандонством.

Читайте також: Радіаційна небезпека: що потрібно знати
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артист виступає по всьому світу та допомагає ЗСУ
Сергій Бабкін розповів, чи спілкується з родичами з Росії
10 червня, 23:32
ЗАЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року
Росіяни замінували Запорізьку АЕС по периметру
9 червня, 06:58
Росіяни піднімали в небо носій «Кинджалів»
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже півгодини
15 червня, 00:12
Раніше Москва заявляла, що жодна система ППО не зіб'є ракету «Кинджал»
Стало відомо, скільки російських ракет, яким «аналогов нєт», збили ЗСУ
17 червня, 11:48
Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах Запорізької області
Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя: наслідки ударів
20 червня, 08:45
Реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: жахливі цифри ООН
21 червня, 09:59
Російський посол у США Анатолій Антонов намагається переконати світ, що Росія є «відповідальною ядерною державою»
НАТО може вступити у війну з РФ. Російський дипломат істерично відреагував
23 червня, 09:27
За словами експертки, уся команда Андрія Деркача досі частково перебуває на ЗАЕС
70% закупок «Енергоатома» у 2022 році припало на… ЗАЕС, яка в окупації – експерт
29 червня, 08:53
ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку війни
ЗАЕС втратила зв'язок із головною лінією електропередач: заява Гроссі
4 липня, 15:43

Ян Валетов

500 днів великої війни
500 днів великої війни
Росія могла стати другою Норвегією. Але щось пішло не так
Росія могла стати другою Норвегією. Але щось пішло не так
Війна між Україною та Росією може тривати десятки років
Війна між Україною та Росією може тривати десятки років
Найбільший ворог Росії не зміг би опустити її так швидко до рівня Уганди
Найбільший ворог Росії не зміг би опустити її так швидко до рівня Уганди
Росія відклала свою смерть
Росія відклала свою смерть
Ракетні атаки на Україну. Яку задачу ставить перед собою Росія
Ракетні атаки на Україну. Яку задачу ставить перед собою Росія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
41K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
23K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
19K
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
15K
Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд
9010
Найбільша битва в світовій історії після 1945 року

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту