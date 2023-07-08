Символ нашої війни

Залужний сьогодні – одночасно і легенда, і великий міф

В певний момент цієї війни Валерій Залужний став символом не тільки Збройних Сил, а й України. Гарантом, совістю і силою нації. І надією для сотень тисяч людей, які побачили в ньому впевненість у завтрашньому дні.

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Залужний сьогодні – одночасно і легенда, і великий міф. Йому довіряють, перед його професійним талантом схиляються. Він підняв цю планку довіри і професіоналізму дуже високо. Що для українських реалій надто сміливо. І я бажаю йому її утримати і після закінчення війни. Бо післявоєнна Україна потребуватиме сильних і жертовних особистостей.

З днем народження, пане генерале!