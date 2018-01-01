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    Думки вголос

    Пекельний сором у Верховній Раді

    Невже не зрозуміло, що особи, чиє єство на реагує на слово «культура», це навіть не люди, а недолюди!
    Господи, який же це пекельний сором, що ВР України надзусиллями Спікера - аж із четвертої (!) спроби голосування таки приймає Постанову, щодо проведення Парламентських Слухань з питань збереження національної культурної спадщини! Що ж то за люди такі сидять у парламентських кріслах? Які матері їх народили? Які колискові пісні їм співали? Які казки
    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка
    Бо лише недолюди можуть руйнувати артефакти архітектурної спадщини в центрі наших міст, будуючи на їх місці склобетонних монстрів
    Бо лише недолюди можуть руйнувати артефакти архітектурної спадщини в центрі наших міст, будуючи на їх місці склобетонних монстрів

    Невже не зрозуміло, що особи, чиє єство на реагує на слово «культура», це навіть не люди, а недолюди!

    Господи, який же це пекельний сором, що ВР України надзусиллями Спікера - аж із четвертої (!) спроби голосування таки приймає Постанову, щодо проведення Парламентських Слухань з питань збереження національної культурної спадщини!

    Що ж то за люди такі сидять у парламентських кріслах? Які матері їх народили? Які колискові пісні їм співали? Які казки читали?!

    А може то взагалі не люди, а гомункулуси, виведені з пробірки в лабораторних умовах?

    Невже не зрозуміло, що особи, чиє єство на реагує на слово «культура», це навіть не люди, а недолюди!

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    Бо лише недолюди можуть руйнувати артефакти архітектурної спадщини в центрі наших міст, будуючи на їх місці склобетонних монстрів.

    Лише недолюди знищують у містах і містечках Будинки культури, віддаючи їх в оренду невідомо кому і закриваючи дитячі студії і центри художньої самодіяльності.

    Лише недолюди можуть заповнювати наш інформаційний простір яскравою попсятиною і політичним зомбуванням, витісняючи з ефіру дитячі, культурно-освітні і пізнавальні програми.

    Лише недолюди можуть допустити таке, щоб нащадки великої культурної нації, яка створила понад 200 тисяч пісень, сьогодні не знали і не могли навіть почути в ефірі жодної з них.

    Хотілось би вірити, що ці слухання хоча б пробудять у деяких морочних душах депутатів віддалену згадку про те, що є національною матеріальною і нематеріальною культурою і яке значення вона має для кожного народу.

    А поки що хочеться гаряче підтримати Міністра нашої стражденної культури Євгена Нищука у його спробі актуалізувати цю тему в суспільстві. Він, справді, як той місіонер із запаленим факелом впустив промінчик надії в темряву дикунських печер Верховної ради.

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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