У Раді сьогодні - година запитань до уряду

Після години уряду нардепи візьмуться за поправки до проекту закону щодо прикордонної безпеки

Верховна Рада продовжить у п’ятницю, 9 лютого, розгляд у другому читанні законопроекту №5442 «Про адміністративні правопорушення та деякі інші закони України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави». [READ_MORE] Про це йдеться в порядку денному Ради. На початку засідання депутати проведуть традиційну



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Фото: Главком Кабмін у Верховній Раді

Після години уряду нардепи візьмуться за поправки до проекту закону щодо прикордонної безпеки

Верховна Рада продовжить у п’ятницю, 9 лютого, розгляд у другому читанні законопроекту №5442 «Про адміністративні правопорушення та деякі інші закони України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави».

Про це йдеться в порядку денному Ради.

На початку засідання депутати проведуть традиційну годину запитань до уряду. Потім головуючий на засіданні оголосить депутатські запити.

Далі заплановано продовження розгляду поправок до законопроекту про забезпечення прикордонної безпеки, а також збільшення іменних стипендій парламенту та урядовий законопроект №5023 «Про внесення зміни до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Як повідомлялося, 8 лютого депутати розглянули 50 із 70 поправок законопроекту про забезпечення прикордонної безпеки, яким, зокрема, пропонується збільшити розмір штрафів за вчинення порушень, передбачених статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».