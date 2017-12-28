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    Добкін вирішив переїхати з Харкова до Києва

    Добкін зазначив, що для реалізації планів і завдань, які він перед собою поставив, необхідно постійно перебувати в Києві
    Народний депутат України від Опозиційного блоку Михайло Добкін заявив, що вирішив переїхати з Харкова до Києва. «Я вирішив для себе остаточно переїжджати жити до Києва. Рішення це було непростим. Я важко його ухвалював. Харків у моєму житті важить значно більше, ніж просто місто, у якому я народився і виріс. Це частина мене, частина
    • Сьогодні, 06:12
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    Михайло Добкін
    Михайло Добкін

    Добкін зазначив, що для реалізації планів і завдань, які він перед собою поставив, необхідно постійно перебувати в Києві

    Народний депутат України від Опозиційного блоку Михайло Добкін заявив, що вирішив переїхати з Харкова до Києва.

    «Я вирішив для себе остаточно переїжджати жити до Києва. Рішення це було непростим. Я важко його ухвалював. Харків у моєму житті важить значно більше, ніж просто місто, у якому я народився і виріс. Це частина мене, частина мого життя. Причому – найкраща частина», – написав нардеп у Facebook.

    За словами Добкіна, «для всіх і всього є свій час і своє місце».

    Він зазначив, що для реалізації планів і завдань, які він перед собою поставив, необхідно постійно перебувати в Києві.

    «Їду завойовувати столицю!» – і хоч їхала вона тоді в Москву, але так або приблизно так казала колись моя знаменита землячка – Людмила Марківна Гурченко. Скажу тепер так і я, незважаючи на те, що столиці тепер стали у нас різними. Суть сказаного залишилася одна. У неї вийшло. Упевнений, вийде і в нас. Адже ми, Марковичі, усі такі!» – резюмував Добкін.

    Як повідомляв «Главком», родина Добкіна повернула собі винний льох та інше раніше арештоване майно.

    До слова, нардеп-утікач Олександр Онищенко продав депутату Михайлу Добкіну картину, на якій зображено чоловіка, схожого на Антона Геращенка, який облизує тарілку.

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