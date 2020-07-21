Тероризм в законі як вершина айсбергу

Доки в нашій країні не згадають про мораль, буде хаос

Увага всієї України раптом зосередилась на Луцьку, де терорист-одинак захопив цілий автобус заручників, висунувши досить незвичні умови, які дозволяють робити висновки про його психічну неадекватність.

В ефірах телеканалів лунають оперативні коментарі криміналістів, психологів, представників влади. Відчувається, що для більшості ця подія нічим не вмовтивована і не пояснювана.

Але така вона лише на перший погляд. А якщо нам копнути глибше? У цієї драматичної події є три вагомі причини. Поговоримо про це.

Перша, як це не дивно - це коронавірус і карантинні заходи, які сильно вдарили по психічному стану людей. Професійні соціологи знають, що масові спортивні та культурні заходи завжди виконують в суспільстві надзвичайно важливу психологічно-компенсаторну функцію. Тобто, емоції напруження, які накопичуються у людей в процесі роботи чи повсякденного побутового спілкування вимагають вивільнення. І саме цю функцію в сучасному суспільстві чудово виконують футбольні матчі чи масові концерти рок та поп-зірок. Саме там масово вивільняються і компенсуються ті вибухово-руйнівні емоції і почуття, які дозволяють суспільству підтримувати рівновагу, особливо у великих мегаполісах.

Схоже, що при владі сьогодні практично немає фахівців, які б розумілися на цих процесах. Введений карантин не не тільки не вирішує наявних проблем - він додатково створює безліч інших, яких ніхто не очікував. Якби ми мали доступ до статистики правопорушень, ми б зараз вжахнулися від того, як зросла кількість кримінальних конфліктів у родинах, а також кількість ДТП на дорогах. Усе це наслідки додаткового психологічного тягара, який ліг на плечі людей. Так що, чим раніше будуть відновлені масові заходи в країні тим краще, як це не дивно звучить. І гумористичні шоу на телеканалах уже не рятують ситуацію, а лише поглиблюють і провокують її. Потрібно щось інше!

Друга причина, що тісно пов'язана з першою - це ступінь напруження в нашому інформаційному просторі. Вмикніть інформаційні канали і послухайте їхню лексику і риторику, відчуйте ступінь їхньої збудженості. Одні продукують суцільний кримінал - вбивства, згвалтування та пограбування. Інші, які є політично заангажованими, взагалі, ведуть в ефірі відкриту інформаційну війну, сповнену ненависті, злоби і брутальності, що ллється через край. Усе це не може не позначитися на психологічному стані телеглядачів. Я дивуюсь, що нас досі утримує від відвертої війни на наших вулицях при такому жахливому інформаційному просторі. І це одна з найбільших загроз для існування країни, і з цим потрібно теж щось робити найближчим часом, інакше може бути пізно!

Третя причина, що провокує такі драматичні ексцеси, як не дивно, це інтерактивність нашого життя. Кожна пересічна і посередня людина при певних умовах сьогодні може отримати мить слави. Цьому сприяє Ютуб і більшість сучасних інформаційних платформ, які є в кожному сматфоні. Люди, особливо молоді, навіть не розуміють, наскільки вони залежні від потоку цієї інформації, де щомиті з'являються нові герої і антигерої. Звичайно, що це стимулює пасионарність і фантазію багатьох людей аж до антисоціальних і агресивних проявів. Але слава Герострата - це теж слава, як би ми це не оцінювали, бо так влаштоване інформаційне суспільство, - воно підіймає в епіцентр уваги далеко не найкращих і найрозумніших. І ми маємо про це завжди пам'ятати.

Ну й окрім цих трьох важливих причин існує ще так зване соціальне тло - ми живемо в несправедливому, нечесному, криміналізованому і виключно аморальному суспільстві, де порушуються абсолютно всі правила і норми суспільного співіснування - етнічні, релігійні, соціальні, економічні, правові, - аж до основних конституційних. Де нечесним шляхом заробляються мільярди, а чесні, порядні і законослухняні люди практично не мають жодних шансів на благополучне існування. Відсутність соціальної справедливості і подвійні стандарти до неможливості зруйнували наше суспільство, у якого лишився лише один способ проявлення своєї незгоди і обурення - соціальні вибухи у вигляді Майданів. І вони невідворотні. І як би не готувалися до цього Банкова і МВС, вони ніколи не зможуть встояти проти шаленої енергії народу.

То який же вихід спитаєте ви? Безумці і далі здійснюватимуть теракти, «терористи в законі», наділені владою і далі чинитимуть беззаконня, народ все більше ненавидітиме державу, а всі ми разом скочуватимемось у безодню хаосу? Саме так! Доки в нашій країні не згадають про мораль. Мораль несе в собі всі інші чесноти - правдивість, справедливість, терпимість, великодушність, гармонію. Моральність є в основі будь-якого здорового і стабільного суспільства. Але як її привнести в суспільство? Та через мистецтво - кіно, театр, музику, пісні, позитивне мислення і пошук суспільного ідеалу. Правильно розставляючи ненав'язливі акценти на персоналіях і подіях. Ясно що робити це мають зовсім не ті, які там нині в більшості окопалися і просто заробляють свої срібники. І все це має відбуватися під тиском суспільства в особі морально (і психічно!) здорових його представників.

А без змін в культурній і соціальній сфері воші і гниди остаточно доконають цю країну. У мене все.

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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