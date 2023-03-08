Росія втратила на війні в Україні вже понад 155 тис. осіб – Генштаб

Окупанти вже втратили в Україні 3436 танків

За добу ЗСУ знищили бойових дев'ять броньованих машин та сім артилерійських систем ворога

Збройні сили України за добу знищили ще 700 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано ;

танків – 3436 (+4) од;

бойових броньованих машин – 6723 (+9) од;

артилерійських систем – 2463 (+7) од;

РСЗВ – 488 (+0) од;

засоби ППО – 253 (+0) од;

літаків – 303 (+0) од;

гелікоптерів – 289 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3);

крилаті ракети – 873 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од;

спеціальна техніка – 236 (+0).

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.