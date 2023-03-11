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Наслідки ракетної атаки: скільки киян досі без тепла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наслідки ракетної атаки: скільки киян досі без тепла
Після ракетного удару в Києві ще є проблеми з теплопостачанням
фото ілюстративне

Відключення електроенергіі в Києві відсутні

У Києві триває відновлення інфраструктури після останньої ракетної атаки. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, наразі відключення електроенергіі в місті відсутні. Водопостачання працює в штатному режимі.

Проте, ще є проблеми з теплопостачанням.

«Теплопостачання - повертаємо тепло в оселі киян так швидко, наскільки можемо. Зараз без теплопостачання 8% споживачів. Вже сьогодні плануємо завершити аварійно-ремонтні роботи і відновити стабільне функціонування усієї інфраструктури Києва!» – сказав Попко.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти випустили по Києву практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. У тому числі «Кинджал».

Відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва. Внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

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Теги: Київ ракета опалення війна

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