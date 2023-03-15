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Кремль планував замах на міністра оборони Італії за $15 млн: закордонні ЗМІ назвали замовника

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кремль планував замах на міністра оборони Італії за $15 млн: закордонні ЗМІ назвали замовника
Глава оборонного відомства Італії Гвідо Крозетто опинився під прицілом експрезидента РФ
фото з відкритих джерел

Колишній президент країни-агресорки замовив у «вагнерівців» замах на італійського політика

Італійська розвідка минулого тижня повідомила уряду країни про те, що Кремль нібито планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі $15 млн. Про це повідомила газета Il Foglio.

Як стверджується в матеріалі, занепокоєння італійських спецслужб викликав гнів колишнього президента РФ Дмитра Медвєдєва, який минулого року назвав Крозетто «рідкісним дурнем» за слова про те, що в разі входження російських танків до Києва почалась би Третя світова війна.

Також у Римі вважають, що Медвєдєв нині як заступник секретаря ради безпеки Росії та наближений до президента країни-агресорки Володимира Путіна має вплив на ухвалення рішень.

Італійські спецслужби, пише Il Foglio, перехопили прохання експрезидента РФ про замах на міністра оборони за $15 млн, який начеб адресувався приватній військовій компанії «Вагнера». Здійснити замах «вагнерівці» могли б за рахунок одного з двох своїх осередків у Європі (про них видання теж пише з посиланням на розвідку) – у Сербії або Естонії.

У матеріалі Il Foglio вказано, що прохання Медвєдєва про замах на Крозетто було передане ще до останніх заяв італійського міністра, який звинуватив ПВК «Вагнера» в розпалюванні міграційної кризи в Європі.

У відповідь ватажок «вагнерівців» Євгеній Пригожин обізвав очільника міноборони Італії та закликав звернути увагу на власну країну.

Нагадаємо, очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через заклики надати його найманцям більше боєприпасів.

Напередодні у зверненні Пригожин ледь не в паніці заявив, що ЗСУ ще трохи й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення.

До слова, конфлікт між міністерством оборони Росії та фінансистом групи «Вагнера» Євгеном Пригожиним, скоріш за все, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут. Путін, ймовірно, використає великі втрати ПВК «Вагнера», повідомлення про низький моральний дух і військові злочини, щоб відволікти увагу від гірших проблем у російських збройних силах. На думку аналітиків, Пригожин заробив погану репутацію через те, що ставився до своїх людей, як до гарматного м'яса. А його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу у ПВК «Вагнера» привабливою для новобранців – Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті

Як відомо, ватажок «вагнерівців» заявив, якщо виграє вибори в президенти України, тоді буде все гаразд: Пригожин здійснив політичний камінг-аут.

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Теги: Італія Дмитро Медведєв ПВК Вагнера війна Міноборони розвідка

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