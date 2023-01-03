Головна Думки вголос Андрій Клименко
search button user button menu button
Андрій Клименко керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Нова неприємна проблема в «зернового коридору»

glavcom.ua
В Чорному морі зупинився рух суден до Одеси?
зображення з відкритих джерел

Має бути швидко створено великий за розмірами фінансовий фонд для страхування таких ризиків

Сьогодні, 03.01.2023, ми (на відміну від звичайної картини останніх місяців) не побачили в Чорному морі суден, що прямують до портів Одеської області.

Скоріш за все, це наслідки того, що International Group of P&I Clubs – міжнародна асоціація взаємного страхування – з 01.01.2023 відмовилась від перестрахування ризиків, що пов’язані з війною.

Тобто із 1 січня 2023 року на регіон України, Росії, Білорусі та Молдови не поширюватиметься продовження або укладення нових договорів у частині збитків/шкоди, заподіяної через військові дії.

Тобто не покриватиметься один із трьох полісів, необхідних для морських перевезень, – це ризики відповідальності судновласника, пов'язані з війною.

Тобто зафрахтувати судно до українських портів (і не тільки одеських, а й дунайських) стане (вже стало) вкрай важче.

Координаційна рада з представників Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфіну, МЗС, «Укрзалізниці», Держприкордонслужби, Держпродспоживслужби, Держмитслужби, «Укртрансбезпеки», АМПУ та профільних асоціацій вже обговорювала цю проблему та (за повідомленнями ЗМІ) звернулася до Кабміну з пропозицією дозволити українським страховим кампаніям сплачувати за кордон за перестрахування. (Логіка зрозуміла, але чи мають українські страхові компанії відповідні кошти...)

Я не є експертом в сфері страхування, але розумію, що має бути швидко створено великий за розмірами фінансовий фонд для страхування таких ризиків.

Впевнений, що це можливо лише за втручання найвищого керівництва держави.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Чорне море Одеса Мінекономіки Мінагрополітики зерно військові порт кордон страхування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників
Брали хабарі з експортерів «зернового коридору»: ДБР викрило посадовців з Одещини
15 листопада, 2022, 10:32
«Зерновий коридор» з України працює з серпня 2022 року
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
30 грудня, 2022, 06:31
Зеленський: Через дії Росії судна «зернового коридору» тижнями стоять у черзі
Зеленський: Через дії Росії судна «зернового коридору» тижнями стоять у черзі
9 грудня, 2022, 11:43

Андрій Клименко

Нова неприємна проблема в «зернового коридору»
Нова неприємна проблема в «зернового коридору»
Зернова угода. Росія почала новий етап війни
Зернова угода. Росія почала новий етап війни
Коли РФ порушить «зернову ініціативу»?
Коли РФ порушить «зернову ініціативу»?
Ядерний шантаж Путіна. Чому він блефує
Ядерний шантаж Путіна. Чому він блефує
Путін прагне припинення вогню, перемир’я та переговорів. Навіщо?
Путін прагне припинення вогню, перемир’я та переговорів. Навіщо?
Навіщо Росія хоче домовитись про «зернове перемир'я»
Навіщо Росія хоче домовитись про «зернове перемир'я»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
46K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8632
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8342
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
8332
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
7479
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту