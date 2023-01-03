Нова неприємна проблема в «зернового коридору»

Має бути швидко створено великий за розмірами фінансовий фонд для страхування таких ризиків

Сьогодні, 03.01.2023, ми (на відміну від звичайної картини останніх місяців) не побачили в Чорному морі суден, що прямують до портів Одеської області.

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Скоріш за все, це наслідки того, що International Group of P&I Clubs – міжнародна асоціація взаємного страхування – з 01.01.2023 відмовилась від перестрахування ризиків, що пов’язані з війною.

Тобто із 1 січня 2023 року на регіон України, Росії, Білорусі та Молдови не поширюватиметься продовження або укладення нових договорів у частині збитків/шкоди, заподіяної через військові дії.

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Тобто не покриватиметься один із трьох полісів, необхідних для морських перевезень, – це ризики відповідальності судновласника, пов'язані з війною.

Тобто зафрахтувати судно до українських портів (і не тільки одеських, а й дунайських) стане (вже стало) вкрай важче.

Координаційна рада з представників Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфіну, МЗС, «Укрзалізниці», Держприкордонслужби, Держпродспоживслужби, Держмитслужби, «Укртрансбезпеки», АМПУ та профільних асоціацій вже обговорювала цю проблему та (за повідомленнями ЗМІ) звернулася до Кабміну з пропозицією дозволити українським страховим кампаніям сплачувати за кордон за перестрахування. (Логіка зрозуміла, але чи мають українські страхові компанії відповідні кошти...)

Я не є експертом в сфері страхування, але розумію, що має бути швидко створено великий за розмірами фінансовий фонд для страхування таких ризиків.

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Впевнений, що це можливо лише за втручання найвищого керівництва держави.