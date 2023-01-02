NYT: Постійні атаки Росії на енергосистему України посилюють голод у світі

«Напавши на Україну, житницю світу, Путін напав на бідняків у всьому світі»

Розв'язана Росією війна проти України може спричинити світовий голод і стати найбільшим наслідком військового конфлікту. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Автори матеріалу зазначають, що бойові дії і постійні атаки РФ на енергоінфраструктуру України посилюють продовольчу кризу у світі. Ситуацію погіршують постійні посухи в США, Бразилії та Аргентині, які є великими експортерами продовольства.

При цьому постачання українського зерна в рамках «зернового коридору» не покриває всіх потреб.

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«Затяжна глобальна продовольча криза стала одним з найбільш далекосяжних наслідків війни в Росії, сприяючи повсюдному голоду, бідності та передчасній смерті», – йдеться у матеріалі.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 345 млн осіб страждають від гострої нестачі продовольства або наражаються на ризик голоду. Ця цифра вдвічі більша, ніж у 2019 році.

Нестача продовольства та високі ціни викликають кризу в Африці, Азії та Америці. Найбільше страждають розорені війною Афганістан і Ємен, а, наприклад, Єгипет і Ліван мають труднощі з оплатою витрат. Продовольча криза вплинула навіть на такі багаті країни, як США та Великобританія.

«Нападаючи на Україну, житницю світу, Путін нападає на бідняків світу, розпалюючи глобальний голод, коли люди вже й так перебувають на межі голоду», – сказала Саманта Пауер, адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Також одним із чинників продовольчої кризи видання називає заблокований експорт добрива з України та Росії. Через проблеми на ринку фермери в багатьох країнах були змушені зменшити кількість добрив на полях, що може вплинути на обсяги врожаю.

За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів в рамках роботи «зернового коридору» з України вийшло 605 кораблів. Зокрема, з 1 по 28 грудня з українських портів вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 млн тонн агропродукції.