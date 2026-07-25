Чорне море входить у найнебезпечнішу фазу війни

Битва за Чорне море тільки починається

Війна на морі, схоже, буде поширюватись, як ми і прогнозували в грудні 2025. Бо «фарш невозможно провернуть назад». І це не повтор вчорашнього поста на цю тему. Є нові передчуття, що ситуація загострюється.

Будь-яке «перемир'я» означало б повернення ЧФ РФ до Криму разом з новими ракетними комплексами, радарами і літаками... Тобто ситуацію 2022. Ну і все по колу... Звичайно, що цього не буде.

Немає мирного рішення на етапі ескалації... Можемо лише співчувати морякам і портовикам. І сподіватись, що ЗСУ, ВМСУ і спецслужби знайдуть нові рішення по захисту суден на маршрутах від Зміїного до портів Великої Одеси.

Патрулювання групою кораблів ВМС Туреччини, Румунії та Болгарії цього маршруту, звичайно, могло б полегшити ситуацію, але в них на це не вистачить я*єць (тобто політичної волі).

Тримаймося. Це новий етап війни, а не «пісділ».

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Нагадаю мій пост від 03.12.2025: Ну, що ж: ситуація в Чорному морі стає все більш гострою, цікавою та непередбачуваною. А здавалося все «устаканілось»:

РФ традиційно і систематично намагається знищити з повітря не тільки міста, порти і інфраструктуру Великої Одеси, а й Одеської області.

На Дунаї. І в цілому безуспішно – за тим критерієм, що кількість торговельних суден, які приходять / виходять в середньому за місяць, незважаючи на обстріли, пошкодження портів і суден, втрати людей – як докерів, так і моряків – вже довгий час залишається більше 200.

Паралельно, але не так явно, РФ робить якісь дії рівня диверсійних груп на дніпровських островах, а також – і дуже явно – займається поступовим знищенням Херсону, селищ правого берега і частково Миколаєва;

Україна – ще не так традиційно, а з елементами новизни, але теж систематично, намагається завдати шкоди портам та НПЗ в приморських регіонах ворога. Паралельно дуже систематично знищує системи ППО, аеродроми, радіостанції тощо в окупованому Криму.

У Чорному морі (за винятком українського північно-західного сектору моря, де ніхто, крім військових, нічого не уявляє, крім повідомлень про чергові групи «шахедів») існувало цілком мирне морське життя.

І після останніх подій, які сколихнули без перебільшення весь світ, і не тільки морський, а й той, що звик отримувати морем з чорноморських портів імпортне зерно, нафту та добрива, головна реакція наших чорноморських сусідів така: «Ой! Який жах! Так же ж не можна! Так не треба! Це ж неподалік від наших берегів! Нам хочеться повернути все, як було... Щоб в морі було міжнародне морське право...».

Оскільки наш експертний жанр – не політологія, не політична психологія, а морська безпека, я із задоволенням утримаюсь від гадання на картах та тасування гіпотетичних варіантів про якісь сигнали комусь.

Ми поки не знаємо і навіть не дуже здогадуємось, що означають останні резонансні події в Чорному морі – атаки на порожні танкери без прапорів і реєстрацій, пошкодження виносного причального пристрою КТК тощо. Чи це стратегія? Чи це тактика? Чи це ... Чи це...

Але ми з колегами точно знаємо – якщо за 5-6 днів після подій все ще немає легких і швидких витоків інформації, значить справи цікаві.

І буде продовження.

Ми можемо точно сказати лише одне: Війна на Чорному морі вийшла за межі морських кордонів України та її ворога. Дещо схоже з тим, нещодавно сталося і відбувається з БПЛА в Польщі та країнах Балтійського моря.

Так, наші мирні сусіди по Чорному морю зараз мріють і ще якийсь час мріятимуть про те, щоб впихнути війну назад – до українського морського і річкового узбережжя. І до російського – в Новоросійську і Туапсе. Але. Вже не вийде. Це ж вода, а не земля.

А про морське право мирного часу все було сказано, коли РФ демонстративно вийшла 17 липня 2023 з того вже забутого «зернового коридору ООН». Намагаючись економічно задушити нас.

Сказано вичерпно і РФ, і Україною у відповідь наступного дня (це, а не міжнародне морське право мирного часу, є тепер правовою основою судноплавства...):

19.07.2023. Міноборони РФ – «У зв'язку з припиненням функціонування «чорноморської ініціативи» та згортанням морського гуманітарного коридору, з 00:00 московського часу 20 липня 2023 року усі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення».

Відповідно, зазначили в Міноборони РФ, країни, чиї прапори мають такі судна, вважатимуться залученими до конфлікту на стороні «київського режиму».

Окрім того, низку морських районів у міжнародних водах Чорного моря було оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано МО РФ в установленому порядку.

20.07.2023. «Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року».

«....Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво».

Таким чином війна на Чорному морі знову стає активним фактором світової політики. Далі точно буде...