Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині?

У РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт
фото: facebook.com/andrii.klymenko

Що стоїть за сигналом Росії?

Турецький танкер в Ізмаїлі вразили, скоріш за все, спеціально – тому що турецькі судна забезпечують 40% перевезень Українським морським коридором.

На першій карті:

1 – це румунське селище Плауру навпроти Ізмаїльського порту.

2 – це схоже і є місце стоянки турецького танкера-газовоза (LPG Tanker ORINDA IMO 9240122), якого було вражено 17/11/2025 під час масованої атаки РФ на Ізмаїл. На супутниковій карті схожий танкер-газовоз.

Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині? фото 1

На тій же самій супутниковій карті Гугл у збільшеному масштабі (фото 2) можна зрозуміти, який рівень деталізації надають сучасні розвідувальні засоби.

Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині? фото 2

Додамо, що на відміну від портів Великої Одеси, в яких після серії повітряних атак 2023 року вимкнені передавачі сигналів AIS морських суден, у Дунайських портах такої практики не спостерігається.

Тобто у РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт, що там перебуває турецький танкер-газовоз, тобто судно з підвищеним рівнем небезпеки (корпуса газовозів зовсім не випадково фарбують червоним).

Якщо ця гіпотеза слушна, виникає питання - навіщо? Що цим хотіли сказати у РФ своїм турецьким друзям і партнерам? Для тих, хто веде статистику, як Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», відповідь більш ніж очевидна.

Багатьох читачів, ми впевнені, ця статистика вразить масштабом цифр, оскільки це, скажем так, не рекламується зі зрозумілих причин:

  • За 10 місяців 2025 року до українських морських портів Великої Одеси прибуло 2103 торгових судна. (Одеса, Чорноморськ, Південний). У середньому за місяць це – 210 суден (точніше рейсів, бо окремі судна встигають робити по кілька рейсів на місяць, але таких небагато).
  • У жовтні 2025 року – незважаючи на мало не щоденні атаки ракет і БпЛА – був рекордний показник з початку року – 266 суден.

Ви спитаєте: «І що з того?» – А то, що 40% з усіх суден належать турецьким компаніям. Це найбільша частка. Наступне місце - грецькі судновласники (до 20%). Решта розпорошені по двом десяткам інших країн потроху.

Отже, наша гіпотеза полягає у тому, що у Москві вирішили у притаманному їй стилі «передати привіт» Туреччині – що не треба ходити в українські порти, бо це підтримує бюджет України, а саме ту його частину, яка йде на фінансування війни з РФ.

А наш щомісячний аналіз ракетних та інших ударів по українських портах свідчить про те, що з'явився ще один тренд: на фоні постійних атак по портах Великої Одеси посилюються атаки на Дунайські порти України. Яка мета? Щоб вони не могли підстрахувати порти Одеси у якихось випадках.

У цьому всьому вибити турецький торговельний флот з перевезень з/до України – це серйозна мета РФ. І обстріли будуть посилюватись.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
