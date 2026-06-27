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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Острів Крим. Що далі?

glavcom.ua
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Російські туристи та військові масово залишають Крим через удари України
фото: ria.ru

Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим

Експерти «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» прогнозують такий можливий варіант розвитку подій:

На Кримському півострові зараз знаходиться близько 3,2-3,3 млн людей:

  • 2 млн – «старі кримчани і севастопольці», тобто ті, що жили на півострові до початку окупації та їхні діти, що народжені після початку окупації;
  • 1 млн – громадяни РФ, що переїхали після початку окупації в рамках традиційної імперської політики заселення анексованих територій – русифікації, в тому числі до 200 тис. членів сімей військовослужбовців;
  • 150-200 тис. туристів з РФ (переважно з власними авто);
  • кілька десятків тисяч військових російської армії, флоту та спецслужб;

ситуація з забезпеченням Криму паливом і товарами першої необхідності (внаслідок поступового перетворення Криму з півострова на острів в рамках відповідної воєнної стратегії України) буде швидко погіршуватись.

Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим (тобто не буде ні виводити військових, ні евакуйовувати цивільних) – це означатиме для нього політичну смерть.

Варто очікувати від керівництва РФ:

  • закликів типу «перетворити Крим на неприступну фортецю»;
  • аналогій з «блокадою Ленінграда»;
  • введення карток на продовольство;
  • пропаганди «героїчних подвигів з прориву нацистської блокади» для доставлення їжі;
  • і на цьому фоні – поширення у світі тези про «гуманітарну катастрофу для цивільного населення» і запрошення на півострів різних «правозахисників».

Варто очікувати від РФ різних перешкод зі сторони Тамані для самодіяльної евакуації цивільного населення через Кримський міст (автомобільна пробка на мосту з цивільних авто вже відіграє свою роль, в тому числі своєрідного «захисту» від атак українськими ракетами та БпЛА по мосту).

У той же час, у РФ немає іншого виходу, ніж ризикнути пропускати через міст важкі автоцистерни і потяги з бензином і товарами... І з боєприпасами заодно Україні (в усіх сенсах) варто бути готовою до такого варіанту розвитку подій.

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Джерело
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Теги: Україна росія війна Крим Кримський міст путін

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