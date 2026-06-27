Острів Крим. Що далі?

Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим

Експерти «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» прогнозують такий можливий варіант розвитку подій:

На Кримському півострові зараз знаходиться близько 3,2-3,3 млн людей:

2 млн – «старі кримчани і севастопольці», тобто ті, що жили на півострові до початку окупації та їхні діти, що народжені після початку окупації;

1 млн – громадяни РФ, що переїхали після початку окупації в рамках традиційної імперської політики заселення анексованих територій – русифікації, в тому числі до 200 тис. членів сімей військовослужбовців;

150-200 тис. туристів з РФ (переважно з власними авто);

кілька десятків тисяч військових російської армії, флоту та спецслужб;

ситуація з забезпеченням Криму паливом і товарами першої необхідності (внаслідок поступового перетворення Криму з півострова на острів в рамках відповідної воєнної стратегії України) буде швидко погіршуватись.

Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим (тобто не буде ні виводити військових, ні евакуйовувати цивільних) – це означатиме для нього політичну смерть.

Варто очікувати від керівництва РФ:

закликів типу «перетворити Крим на неприступну фортецю»;

аналогій з «блокадою Ленінграда»;

введення карток на продовольство;

пропаганди «героїчних подвигів з прориву нацистської блокади» для доставлення їжі;

і на цьому фоні – поширення у світі тези про «гуманітарну катастрофу для цивільного населення» і запрошення на півострів різних «правозахисників».

Варто очікувати від РФ різних перешкод зі сторони Тамані для самодіяльної евакуації цивільного населення через Кримський міст (автомобільна пробка на мосту з цивільних авто вже відіграє свою роль, в тому числі своєрідного «захисту» від атак українськими ракетами та БпЛА по мосту).

У той же час, у РФ немає іншого виходу, ніж ризикнути пропускати через міст важкі автоцистерни і потяги з бензином і товарами... І з боєприпасами заодно Україні (в усіх сенсах) варто бути готовою до такого варіанту розвитку подій.