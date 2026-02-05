Санкційна ілюзія: російська нафта йде морем більше, ніж будь-коли

Нафта Кремля пливе безперешкодно

Мабуть у всіх вже склалося враження, що з так званим «тіньовим флотом» РФ йде успішна боротьба? – це абсолютна брехня.

За нашими власними підсумками січня 2026 маємо черговий абсолютний рекорд по морському експорту сирої нафти РФ з портів Балтійського моря – 12,7 млн тонн. Попередній рекорд був в жовтні 2025 – 11,8 млн тонн.

Ще один рекорд - 47,7% обсягів перевезено танкерами, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії і Канади.

Звичайно, що є ще один рекорд: кількість рейсів танкерів сирої нафти склала за січень 2026 року 106... В попередньому рекордному 10/2025 було 99 танкерів, далі - 87 в 11/2025, 88 танкерів – в 12/2025.

Цифри обсягів по місяцях з попереднього жовтневого 2025 року рекорду виглядають так:

жовтень 2025 – 11,886,005 тонн

листопад 2025 – 9,988,078 тонн

грудень 2025 –10,027,240 тонн

січень 2026 – 12,739,831 тонн.

Ці наші цифри свідчать, що ефект переляку від санкцій Трампа по Роснєфті і Лукойлу був помітний в листопаді 2025, коли вони набрали чинності. В грудні 2025 покупці російської нафти все зрозуміли і почали наздоганяти. Ну а в січні 2026 - ви бачите, що переляк закінчився.

Можна, звичайно, заспокоювати себе тим, що ціни на нафту РФ начебто (за повідомленнями якихось «джерел») сильно «обвалилися». Ми знаємо ці «джерела» – це одна міжнародна маркетингова агенція, що років 20 має офіційні і не офіційні зв'язки з міністерствами економіки і фінансів РФ... Настільки близькі, що їхні цифри роками офіційно використовувалися урядом РФ в різних розрахунках (хто хоче – легко знайде...).

Ну а заспокоювання себе і поширення інформації, що за даними міністерства фінансів РФ (! 🙂 ) бюджетні надходження РФ від експорту нафти «обвалилися» виглядають вже просто.... [нецензурне слово]. Особливо коли розумієш, що валюта за експортовану нафту або залишається на закордонних рахунках і використовується для купівлі підсанкційного обладнання і мікросхем для виробництва ракет, або конвертується в криптовалюту, яка в жодних офіційних бюджетах не враховується...

Останнє - це 100% масштабна інформаційна операція РФ, мета - щоб не вводилися санкції ЄС проти російської нафти (яких ніколи не було і нема досі, хто б з вас що не чув, читав або вважав на цю тему), а також - щоб ЄС не здійснював практичних кроків для зупинки хоча б підсанкційних танкерів перед входом до Балтійського моря (в протоках) і в жодному разі не забороняв участь в перевезеннях танкерів, що належать на 40% компанія Греції і ще на 5% – компаніям інших країн ЄС...

ЄС і навіть країни Балтійського моря все ще бояться (!!!). Всі прекрасно знають, що і як треба робити - Україна вже більше року на всіх рівнях, до Президента включно, який мало не щодня публічно і не публічно цим займається – розписала можливий і законний алгоритм потрібних дій наших європейських, в тому числі британських і балтійських союзників. Моніторингова група нашого «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» каже про конкретику теж мало не щодня...

Але. Європа все ще боїться РФ і «ескалації».

Отже, насправді боротьба ще тільки починається....