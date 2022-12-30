150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів

«Зерновий коридор» з України працює з серпня 2022 року

За час роботи «зернового коридору» з України вивезено 15,9 млн тонн агропродукції

За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів в рамках роботи «зернового коридору» з України пішло 605 кораблів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, з 1 по 28 грудня з українських портів вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 млн тонн агропродукції.

Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше чотирьох.

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Загалом за час роботи «зернового коридору» з України вивезено 15,9 млн тонн агропродукції, зокрема пшениці – 4,7 млн тонн, кукурудзи – 7 млн тонн.

Експорт с/г продукції коридором становив:

серпень – 1,7 млн тонн

вересень – 3,9 млн тонн

жовтень – 4,2 млн тонн

листопад – 2,6 млн тонн

грудень(станом на 28.12) – 3,6 млн тонн.

У рамках зернової ініціативи з України вийшло дев’ять кораблів за програмою ООН з вантажем 300 тис. тонн агропродукції.

Також у межах програми Grain from Ukraine уже відправлено три кораблі з вантажем 80 тис. тонн пшениці в нужденні країни Африки.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно.

Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів.