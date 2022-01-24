Окупований Крим повернемо без допомоги «партнерів» Путіна

Слова німецького віце-адмірала наштовхують на певні роздуми

На днях Кай-Ахім Шьонбах – віце-адмірал, командувач Військово-морських сил Німеччини, перебуваючи з візитом у Індії, авторитетно заявив, що «Крим пішов і ніколи не повернеться, це факт».

Куди Крим «пішов» чи куди його «пішли», флотоводець не уточнив, але при цьому натякнув, що це – справа рук Путіна, який… просто хоче поваги!

Ще раз, повільно.

Путін грає м’язами на кордонах України і нервує німецьких бюргерів саме тому, що не відчуває до себе поваги!

Тобто, не поважають чувака, ось він і образився! І в ситуації, що склалася, на думку флотоводця, винні «ми», себто, німці. «Але боже, для нас проявити трохи поваги – це ж нічого не коштує!» – бідкається адмірал

Нічого не коштує! «Нам», себто, німцям.

Ну подумаєш – Грузія, Україна не в НАТО. Які дрібниці!

І далі: «Тож якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може і заслуговує»

Тобто, «дамо» Путіну, щоб виказати йому повагу. Він же на неї заслуговує.

Кемську волость? Забирайте! Держава не збідніє!

Бо «Росія – давня і важлива держава. Навіть нам, Індії, Німеччині, Росія потрібна» – підсумовує Шьонбах.

А Україна і Грузія Німеччині та Індії не потрібні?

Чому??? Бо не такі давні і не такі великі? А чому ж тоді вони потрібні Росії? Lebensraum, тобто, життєвого простору Путіну не вистачає? Попередники із Крігсмаріне нервово палять в сторонці…

Ну з Кримом все більш менш зрозуміло. Оскільки він нікуди не «пішов», то він, дійсно, «не повернеться». Бо ми його самі повернемо. Без допомоги таких «партнерів» Путіна.

А от із флотоводцем питання залишаються.

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Джерело: блог Андрія Реви

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