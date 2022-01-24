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    Думки вголос

    Окупований Крим повернемо без допомоги «партнерів» Путіна

    • Андрій Рева

      Екс-міністр соціальної політики України

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    Через скандальні висловлювання Шенбах втратив посаду - Окупований Крим повернемо без допомоги «партнерів» Путіна
    Через скандальні висловлювання Шенбах втратив посаду
    фото з відкритих джерел

    Слова німецького віце-адмірала наштовхують на певні роздуми

    На днях Кай-Ахім Шьонбах – віце-адмірал, командувач Військово-морських сил Німеччини, перебуваючи з візитом у Індії, авторитетно заявив, що «Крим пішов і ніколи не повернеться, це факт».

    Куди Крим «пішов» чи куди його «пішли», флотоводець не уточнив, але при цьому натякнув, що це – справа рук Путіна, який… просто хоче поваги!

    Ще раз, повільно.

    Путін грає м’язами на кордонах України і нервує німецьких бюргерів саме тому, що не відчуває до себе поваги!

    Тобто, не поважають чувака, ось він і образився! І в ситуації, що склалася, на думку флотоводця, винні «ми», себто, німці. «Але боже, для нас проявити трохи поваги – це ж нічого не коштує!» – бідкається адмірал

    Нічого не коштує! «Нам», себто, німцям.

    Ну подумаєш – Грузія, Україна не в НАТО. Які дрібниці!

    І далі: «Тож якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може і заслуговує»

    Тобто, «дамо» Путіну, щоб виказати йому повагу. Він же на неї заслуговує.

    Кемську волость? Забирайте! Держава не збідніє!

    Бо «Росія – давня і важлива держава. Навіть нам, Індії, Німеччині, Росія потрібна» – підсумовує Шьонбах.

    А Україна і Грузія Німеччині та Індії не потрібні?

    Чому??? Бо не такі давні і не такі великі? А чому ж тоді вони потрібні Росії? Lebensraum, тобто, життєвого простору Путіну не вистачає? Попередники із Крігсмаріне нервово палять в сторонці…

    Ну з Кримом все більш менш зрозуміло. Оскільки він нікуди не «пішов», то він, дійсно, «не повернеться». Бо ми його самі повернемо. Без допомоги таких «партнерів» Путіна.

    А от із флотоводцем питання залишаються.

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    Джерело: блог Андрія Реви

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Німеччина НАТО скандал Україна
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    Окупований Крим повернемо без допомоги «партнерів» Путіна