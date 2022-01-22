Кулеба закликав Німеччину не заохочувати Путіна до нового нападу на Україну

Глава МЗС України відреагував на гучні заяви німецьких посадовців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що нещодавні заяви посадовців Німеччини, зокрема щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї і безперспективності повернення Криму, не відповідають рівню двосторонніх відносин і безпековій ситуації. Про це він написав у Twitter.

Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 22, 2022

«Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації», – заявив глава МЗС.

За його словами, нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії, і для її досягнення і стримування РФ докладаються величезні зусилля.

«Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну», – наголосив Кулеба.

Він зауважив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з урегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

«Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями», – підкреслив глава МЗС України.

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і «потрібна» Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

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