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    Німецький аналітик пояснив, чому ФРН принципово проти постачання зброї Україні

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    Віце-президент аналітичного центру зазначив: у політичних колах Німеччини немає однозначної думки щодо постачання Україні зброю - Німецький аналітик пояснив, чому ФРН принципово проти постачання зброї Україні
    Віце-президент аналітичного центру зазначив: у політичних колах Німеччини немає однозначної думки щодо постачання Україні зброю
    фото: azonnali.hu

    Серед німецької політичної еліти є прибічники надання Україні озброєння – експерт

    Значна кількість німецьких політиків та експертів вважають позицію німецького уряду щодо ненадання Україні озброєння на тлі зростання загрози російського вторгнення помилковою. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив віце-президент найбільшого аналітичного центру Центральної Європи GLOBSEC Роланд Фройденштайн.

    «Багато експертів та політиків, котрі хотіли б допомогти Україні себе захистити, вважають таку лінію (щодо відмови Берліна у постачанні озброєння Києву, – «Главком») неправильною і що Німеччині слід було б відкоригувати свою позицію», – пояснив Фройденштайн.

    На думку експерта, наразі німецька політична еліта все ж досягла певного консенсусу в цьому питанні, і його нещодавно озвучила міністерка іноземних справ Німечиини Анналена Бербок.

    Фройденштайн додав, у партії «Зелених» є прихильники надання Україні озброєння. «Свого часу один з лідерів «зелених» Роберт Хабек, коли відвідував Україну під час передвиборчої кампанії, наполягав на оборонному озброєнні для України. Але потім йому довелося відкликати свою заяву, оскільки його колеги були проти цього», підсумував експерт.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Як відомо з повідомлень ЗМІ, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

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    Теги: Німеччина Ангела Меркель Путін Велика Британія озброєння Анналена Бербок
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    Німецький аналітик пояснив, чому ФРН принципово проти постачання зброї Україні