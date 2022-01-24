Німецький аналітик пояснив, чому ФРН принципово проти постачання зброї Україні

Серед німецької політичної еліти є прибічники надання Україні озброєння – експерт

Значна кількість німецьких політиків та експертів вважають позицію німецького уряду щодо ненадання Україні озброєння на тлі зростання загрози російського вторгнення помилковою. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив віце-президент найбільшого аналітичного центру Центральної Європи GLOBSEC Роланд Фройденштайн.

«Багато експертів та політиків, котрі хотіли б допомогти Україні себе захистити, вважають таку лінію (щодо відмови Берліна у постачанні озброєння Києву, – «Главком») неправильною і що Німеччині слід було б відкоригувати свою позицію», – пояснив Фройденштайн.

На думку експерта, наразі німецька політична еліта все ж досягла певного консенсусу в цьому питанні, і його нещодавно озвучила міністерка іноземних справ Німечиини Анналена Бербок.

Фройденштайн додав, у партії «Зелених» є прихильники надання Україні озброєння. «Свого часу один з лідерів «зелених» Роберт Хабек, коли відвідував Україну під час передвиборчої кампанії, наполягав на оборонному озброєнні для України. Але потім йому довелося відкликати свою заяву, оскільки його колеги були проти цього», – підсумував експерт.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо з повідомлень ЗМІ, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.