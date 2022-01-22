Німеччина виділила 5,3 млн євро на польовий госпіталь для армії України

Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін передасть мобільний польовий шпиталь для армії України

ФРН також проведе для України навчання зі зведення та використання госпіталю

Берлін виділив 5,3 млн. євро на мобільний польовий госпіталь для української армії. Про це міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила в інтерв'ю Welt.

«Я розумію бажання підтримати Україну, саме це ми робимо. У лютому буде передано польовий шпиталь, на який Німеччина виділила 5,3 млн євро», – сказала голова військового відомства.

Ламбрехт додала, що ФРН також проведе для України навчання зі зведення та використання госпіталю.

«Також ми поставили апарати штучної вентиляції легень, лікуємо поранених солдатів у наших шпиталях. Це означає, що ми є на боці Києва», – зазначила міністр.

За її словами, потрібно зробити все можливе для деескалації, тому постачання зброї наразі марне.

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