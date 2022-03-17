Байден думає над постачанням «дронів-вбивць» для України

Американський лідер має розуміти, це не шахи, тут немає часу довго думати

Наші бійці можуть отримати технологічну перевагу над ворогом

США розглядають можливість постачання Україні «дронів-вбивць» американського виробництва Switchblades.

Зброя існує в двох варіантах – Switchblade 300 і 600.

Командування спеціальних операцій США закупило його у виробника AeroVironment з Вашингтона.

Switchblade – це роботизовано розумні бомби.

Вони оснащені камерами, системами наведення і вибухівкою. Можуть автоматично вражати цілі, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей до тих пір, допоки не настане підходящий час для удару.

Компанія заявляє, що 600 може літати протягом 40 хвилин і до 50 миль.

В разі прийняття позитивного рішення, Україна отримає технологічну перевагу над ворогом на полі бою. Ці «дрони-вбивці» стануть прекрасним засобом для знищення пунктів управління військ загарбників і смертним вироком для їх командування.

Я гадаю, не потрібно пояснювати, які наслідки це матиме для ворога.

Залишається сподіватися, що нова високотехнологічна американська зброя доповнить парк українських Байрактарів і стане тією самою асиметричною відповіддю українського Давида на чисельну перевагу рашистського Голіафа.

А поки Байден думає, CNN повідомляє про прийняте рішення щодо поставок засобів ППО Україні, яке дозволить нам закрити небо над нашою країною

Повідомляється про поставки зенітно-ракетних систем SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

Щоб спростити розуміння того, що ми отримуємо, зроблю невелике пояснення:

SA-8 – ЗРК «ОСА»

SA-10 – ЗРК С-300 «Фаворит» «Grumble»

SA-12 – ЗРК С-300 В «Войсковая» «Gladiator»

SA-14 – ПЗРК «Стрела-3»

Тобто, американці вирішили надати Україні зенітно-ракетні системи радянського виробництва, які є на озброєнні їх союзників по НАТО, що були членами Організації Варшавського договору.

Це і є альтернативним рішенням по літаках.

В принципі, це непогано.

Російські круки будуть відчувати себе незатишно. Можливості наших Повітряних Сил значно зростуть.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Джерело: блог Андрія Реви

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.