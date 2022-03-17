Байден думає над постачанням «дронів-вбивць» для України
Наші бійці можуть отримати технологічну перевагу над ворогом
США розглядають можливість постачання Україні «дронів-вбивць» американського виробництва Switchblades.
Зброя існує в двох варіантах – Switchblade 300 і 600.
Командування спеціальних операцій США закупило його у виробника AeroVironment з Вашингтона.
Switchblade – це роботизовано розумні бомби.
Вони оснащені камерами, системами наведення і вибухівкою. Можуть автоматично вражати цілі, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей до тих пір, допоки не настане підходящий час для удару.
Компанія заявляє, що 600 може літати протягом 40 хвилин і до 50 миль.
В разі прийняття позитивного рішення, Україна отримає технологічну перевагу над ворогом на полі бою. Ці «дрони-вбивці» стануть прекрасним засобом для знищення пунктів управління військ загарбників і смертним вироком для їх командування.
Я гадаю, не потрібно пояснювати, які наслідки це матиме для ворога.
Залишається сподіватися, що нова високотехнологічна американська зброя доповнить парк українських Байрактарів і стане тією самою асиметричною відповіддю українського Давида на чисельну перевагу рашистського Голіафа.
А поки Байден думає, CNN повідомляє про прийняте рішення щодо поставок засобів ППО Україні, яке дозволить нам закрити небо над нашою країною
Повідомляється про поставки зенітно-ракетних систем SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.
Щоб спростити розуміння того, що ми отримуємо, зроблю невелике пояснення:
SA-8 – ЗРК «ОСА»
SA-10 – ЗРК С-300 «Фаворит» «Grumble»
SA-12 – ЗРК С-300 В «Войсковая» «Gladiator»
SA-14 – ПЗРК «Стрела-3»
Тобто, американці вирішили надати Україні зенітно-ракетні системи радянського виробництва, які є на озброєнні їх союзників по НАТО, що були членами Організації Варшавського договору.
Це і є альтернативним рішенням по літаках.
В принципі, це непогано.
Російські круки будуть відчувати себе незатишно. Можливості наших Повітряних Сил значно зростуть.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Джерело: блог Андрія Реви