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    Думки вголос

    Байден думає над постачанням «дронів-вбивць» для України

    • Андрій Рева

      Екс-міністр соціальної політики України

    •  glavcom.ua
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    Американський лідер має розуміти, це не шахи, тут немає часу довго думати - Байден думає над постачанням «дронів-вбивць» для України
    Американський лідер має розуміти, це не шахи, тут немає часу довго думати
    фото: epa.eu

    Наші бійці можуть отримати технологічну перевагу над ворогом

    США розглядають можливість постачання Україні «дронів-вбивць» американського виробництва Switchblades.

    Зброя існує в двох варіантах – Switchblade 300 і 600.

    Командування спеціальних операцій США закупило його у виробника AeroVironment з Вашингтона.

    Switchblade – це роботизовано розумні бомби.

    Вони оснащені камерами, системами наведення і вибухівкою. Можуть автоматично вражати цілі, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей до тих пір, допоки не настане підходящий час для удару.

    Компанія заявляє, що 600 може літати протягом 40 хвилин і до 50 миль.

    В разі прийняття позитивного рішення, Україна отримає технологічну перевагу над ворогом на полі бою. Ці «дрони-вбивці» стануть прекрасним засобом для знищення пунктів управління військ загарбників і смертним вироком для їх командування.

    Я гадаю, не потрібно пояснювати, які наслідки це матиме для ворога.

    Залишається сподіватися, що нова високотехнологічна американська зброя доповнить парк українських Байрактарів і стане тією самою асиметричною відповіддю українського Давида на чисельну перевагу рашистського Голіафа.

    А поки Байден думає, CNN повідомляє про прийняте рішення щодо поставок засобів ППО Україні, яке дозволить нам закрити небо над нашою країною

    Повідомляється про поставки зенітно-ракетних систем SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

    Щоб спростити розуміння того, що ми отримуємо, зроблю невелике пояснення:

    SA-8 – ЗРК «ОСА»

    SA-10 – ЗРК С-300 «Фаворит» «Grumble»

    SA-12 – ЗРК С-300 В «Войсковая» «Gladiator»

    SA-14 – ПЗРК «Стрела-3»

    Тобто, американці вирішили надати Україні зенітно-ракетні системи радянського виробництва, які є на озброєнні їх союзників по НАТО, що були членами Організації Варшавського договору.

    Це і є альтернативним рішенням по літаках.

    В принципі, це непогано.

    Російські круки будуть відчувати себе незатишно. Можливості наших Повітряних Сил значно зростуть.

    СЛАВА УКРАЇНІ!

    Джерело: блог Андрія Реви

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    Теги: США Джозеф Байден зброя армія війна Україна #stoprussia
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    Байден думає над постачанням «дронів-вбивць» для України