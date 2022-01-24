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    Через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи

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    Альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили - Через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи
    Альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили
    фото: Повітряні сили США

    У НАТО запевнили, що реагуватимуть на будь-яке погіршення ситуації з безпекою в регіоні

    Північноатлантичний альянс вирішив посилити присутність у країнах Східної Європи через дії Росії з нарощування військ біля українського кордону. Про це вказано на сайті НАТО.

    Там вказано, що країни Північноатлантичного альянсу переводять сили у стан бойової готовності та перекидають додаткові кораблі та винищувачі до країн Східної Європи. Пов’язано це з нарощуванням військової присутності Росії в Україні та біля неї.

    Протягом останніх днів низка членів Альянсу зробили оголошення про поточні або майбутні розгортання. Данія направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві.

    Тим часом Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

    Франція висловила готовність направити війська до Румунії, Нідерланди у квітні відправлять до Болгарії два винищувачі F-35, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО.

    США також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення військової присутності у східній частині Альянсу.

    «Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

    Він зазначив, що Північноатлантичний альянс реагуватиме на будь-яке погіршення безпекового середовища, в тому числі шляхом зміцнення нашого середовища колективної оборони.

    За останніми даними Польща не планує направляти військових до України.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: ЄС Німеччина НАТО війна Путін Європа Франція Нідерланди Данія Іспанія корабель Україна Єнс Столтенберг озброєння небезпека
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    Через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи