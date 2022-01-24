Через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи

Протягом останніх днів низка членів Альянсу зробили оголошення про поточні або майбутні розгортання. Данія направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві.

Тим часом Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити війська до Румунії, Нідерланди у квітні відправлять до Болгарії два винищувачі F-35, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО.

США також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення військової присутності у східній частині Альянсу.

«Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Північноатлантичний альянс реагуватиме на будь-яке погіршення безпекового середовища, в тому числі шляхом зміцнення нашого середовища колективної оборони.

За останніми даними Польща не планує направляти військових до України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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