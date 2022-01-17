План Зеленського зазнав повного фіаско
Повернення Порошенка не входило у плани чинної влади
План Барбаросса не передбачав, що вермахт буде воювати взимку.
Тому під Москвою німці опинилися без теплого одягу і тупо замерзли, що дало підстави битим гітлерівським воякам поширювати брехню, що їх перемогла не Червона Армія, а генерал Мороз.
Сьогодні план ЗЕ-БАРБАРОССА, як свого часу зазначав класик вінницької регіональної політики Микола Євтихійович Мельник, теж потерпів повне «фетяско».
План не передбачав повернення Порошенка в Україну, тому Зе-комбінатори навіть суддю вчасно не знайшли для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Знову будуть волати, що їх переміг не Порошенко, а стара корумпована правоохоронна і суддівська система.
При цьому замовчуватимуть той факт, що саме вони вже третій рік поспіль цю саму систему очолюють.
І ще один позитивчик.
Повернення Порошенка дозволило виявити цілу плеяду блогерів з позитивним мисленням щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності.
Джерело: блог Андрія Реви