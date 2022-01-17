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    Думки вголос

    План Зеленського зазнав повного фіаско

    • Андрій Рева

      Екс-міністр соціальної політики України

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    Тисячі людей прийшли підтримати Петра Олексійовича - План Зеленського зазнав повного фіаско
    Тисячі людей прийшли підтримати Петра Олексійовича
    фото: Петро Порошенко/facebook

    Повернення Порошенка не входило у плани чинної влади

    План Барбаросса не передбачав, що вермахт буде воювати взимку.

    Тому під Москвою німці опинилися без теплого одягу і тупо замерзли, що дало підстави битим гітлерівським воякам поширювати брехню, що їх перемогла не Червона Армія, а генерал Мороз.

    Сьогодні план ЗЕ-БАРБАРОССА, як свого часу зазначав класик вінницької регіональної політики Микола Євтихійович Мельник, теж потерпів повне «фетяско».

    План не передбачав повернення Порошенка в Україну, тому Зе-комбінатори навіть суддю вчасно не знайшли для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

    Знову будуть волати, що їх переміг не Порошенко, а стара корумпована правоохоронна і суддівська система.

    При цьому замовчуватимуть той факт, що саме вони вже третій рік поспіль цю саму систему очолюють.

    І ще один позитивчик.

    Повернення Порошенка дозволило виявити цілу плеяду блогерів з позитивним мисленням щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності.

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    Джерело: блог Андрія Реви

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко суд влада
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    План Зеленського зазнав повного фіаско