Німеччина пояснила, чому забороняє постачати зброю Україні

Потрібно зробити все можливе для деескалації конфлікту

Постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії. Про це заявила глава Міноборони Німеччина Крістіна Ламбрехт в інтерв'ю Welt.

«Я розумію бажання підтримати Україну, саме це ми робимо. У лютому буде переданий польовий шпиталь, на який Німеччина виділила 5,3 млн. євро. Також ми поставили апарати штучної вентиляції легень, лікуємо поранених солдатів у наших шпиталях. Це означає, що ми є на боці Києва», – сказала вона.

За її словами, постачання зброї на даний момент марне – така єдина думка федерального уряду. Потрібно зробити все можливе для деескалації конфлікту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».