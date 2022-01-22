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    Німеччина пояснила, чому забороняє постачати зброю Україні

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    Ламбрехт заявила, що Німеччина на стороні України - Німеччина пояснила, чому забороняє постачати зброю Україні
    Ламбрехт заявила, що Німеччина на стороні України
    фото: Martin U. K. Lengemann/Welt

    Потрібно зробити все можливе для деескалації конфлікту

    Постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії. Про це заявила глава Міноборони Німеччина Крістіна Ламбрехт в інтерв'ю Welt.

    «Я розумію бажання підтримати Україну, саме це ми робимо. У лютому буде переданий польовий шпиталь, на який Німеччина виділила 5,3 млн. євро. Також ми поставили апарати штучної вентиляції легень, лікуємо поранених солдатів у наших шпиталях. Це означає, що ми є на боці Києва», – сказала вона.

    За її словами, постачання зброї на даний момент марне – така єдина думка федерального уряду. Потрібно зробити все можливе для деескалації конфлікту.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

    Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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    Теги: ЗСУ Німеччина зброя Міноборони озброєння
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    Німеччина пояснила, чому забороняє постачати зброю Україні