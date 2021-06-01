Антиукраїнський законопроєкт від «слуг»: зачепите мову – начувайтесь

Автори законопроєкту, ви в адекватному стані? Чи вам його Вадім Каліснічєнко писав?

Сьогодні Верховна Рада буде розглядати питання включення до порядку денного сесії законопроекту 5554, суть якого – відтермінування на невизначений термін ключової норми мовного закону. А саме – вимогу про обов’язкову українську мову для фільмів і серіалів, які транслюються на телебаченні.

Автори – «слуги народу».

По-перше, автори антиукраїнського законопроекту вирішили використати нове слово в українофобії – на цей раз українська мова «не на часі» через пандемію ковіду. Яким чином пандемія заважає чи не дає показувати серіал чи фільм на ТБ українською – це треба запитати у геніїв законодавчої думки з монобільшості.

А, зрозуміло, бідні олігархічні канали не хочуть витрачати зайву копійку на україномовний варіант російськомовного (насправді російського) телемила, яким вони наповнюють свої ефіри. І так паймут. Какая разніца? Ми це чуємо вже 30 років, але тепер заважає ковід.

По-друге, я почитав пояснювальну записку цього законопроекту. У пояснювальних записках зазвичай пишуть формальні загальні фрази, але тут просто феєрична маячня.

Зацініть: «Вказані фактори призводять до неможливості створення якісного українського кіно, яке відповідає суспільному запиту. Сьогодні, нажаль, основні ресурси теле- та кіновиробників, направлені на власне виживання... що унеможливлює використання вже створеного контенту і, водночас, вимагає значних інвестицій у розробку і створення нового, призведе до руйнування кінематографічної та телевізійної галузі від чого, найбільших втрат зазнає український глядач».

Тобто, українська мова на ТБ призведе до РУЙНУВАННЯ кінематографічної та телевізійної галузі, а НАЙБІЛЬШИХ ВТРАТ (!!!) від української мови на ТБ зазнає український глядач.

Автори законопроекту, ви в адекватному стані? Чи вам його Вадім Каліснічєнко писав?

По-третє, вже вкотре переконуюсь – якщо в законі є відтермінування вступу в дію окремих норм (зазвичай ключових, як ця норма) – це означає, що є величезний ризик, що ці норми не вступлять у дію ніколи. На жаль, компромісні «відтермінування» у законі про мову можуть призвести саме до цього. Одна справа – відміняти чинну норму, зовсім інша – далі відтермінувати раніше відтерміновану.

І наостанок. Зачепите мову – начувайтесь.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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