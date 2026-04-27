Справедливість під тиском: як проходить суд у справі Фаріон

Як розглядається справа про вбивство Ірини Фаріон

На жаль, з Донбасу не виходить їздити на суди у Львів, але ситуація навколо процесу над обвинувачем у вбивстві Ірини Фаріон потребує суспільної уваги.

Є очевидні спроби затягнути справу та перетворити її на блюзнірство над пам’яттю про Ірину Фаріон. І що найбільш огидно – на справжні психологічні тортури для рідних і близьких пані Ірини.

Суди постійно переносяться. То «захворів» один адвокат обвинуваченого, то інший. То вони взагалі змінюють адвокатів та знову тягнуть час на «ознайомлення з матеріалами справи».

Коли не вдається перенести засідання – обвинувачений то пробує «повіситись» на футболці прямо в залі суду, то «втрачає свідомість».

До цього жалюгідного фарсу можна було би ставитись просто як до хаотичного відчаю перед неминучою розплатою за скоєне, якби не йшлося про жахливий злочин вбивства.

А ось пряма цитата «адвоката» у судовому засіданні. Це він про холоднокровну вбиту, беззахисну Ірину Фаріон: «не була громадською діячкою та всі її дії були спрямовані на розпалювання ворожнечі». «Адвокат» забув, що судять взагалі-то не Фаріон, а її вбивцю? «Адвокат», до речі, відомий тим, що захищає колаборантів та навіть депутатів російської «госдуми». Дуже показово.

Навіщо потрібен весь цей абсурдний потік бруду та примітивних маніпуляцій, якщо ти вважаєш себе невинуватим? Не дуже логічна лінія поведінки, коли проти тебе всі експертизи (портретна та одорологічна), особливо коли загрожує довічне. Можна ж просто дати відповідь на очевидні запитання:

Що привело мешканця Дніпра у двір Ірини Фаріон у Львові? Для чого він влаштував весь цей маскарад з окурярами, шапкою, дивним одягом, який попередньо купив в інтернеті, а потім сам собі з Дніпра пересилав у Львів? Чому він робив напередодні вбивства сотні дивних пошукових запитів, особливо з приводу того, як замітати сліди, «вбити людину і не понести покарання»? Навіщо йому скріншоти місця проживання Ірини Фаріон? Чому одразу після затримання обвинувачений вів себе зухвало, а зараз грає невинну жертву «у відчаї»? Але при цьому знову ж таки жодного суттєвого слова по фактичних обставинах справи?

Якщо ж нема чого сказати по суті – лишається лише тягнути час та поливати брудом вбиту Фаріон.

Сподіваюсь, суд здійснить правосуддя.