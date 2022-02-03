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    Думки вголос

    Найефективніша українська політична організація усіх часів. Хто це?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

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    Засновники ОУН. Люди, що вірили у незалежну Україну - Найефективніша українська політична організація усіх часів. Хто це?
    Засновники ОУН. Люди, що вірили у незалежну Україну
    фото з відкритих джерел

    Організація Українських Націоналістів святкує 92-річчя

    Третього лютого 1929 року було утворено Організацію Українських Націоналістів.

    Найефективніша і найлегендарніша українська політична організація усіх часів.

    А тепер цікава довідка.

    Серед 30 засновників ОУН 14 – з Центральної та Східної України. По одному – з Кубані та півночі сучасної Молдови.

    Серед галичан четверо (включно з першим Провідником ОУН Євгеном Коновальцем) – служили у військових та політичних структурах УНР і політиками всеукраїнського рівня стали у Києві.

    Це я не для того, щоб применшити роль Галичини, а для того, щоб закрити рота ворожим брехунам, які розповідають про «галицький націоналізм».

    ОУН була з’єднанням найкращих українських сил з усіх куточків нашої землі. Це був загальнонаціональних визвольних рух, який завжди і тільки боровся за Українську Самостійну Соборну Державу.

    Героям Слава!

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    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія ОУН-УПА УНР Україна
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    Найефективніша українська політична організація усіх часів. Хто це?