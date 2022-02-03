Найефективніша українська політична організація усіх часів. Хто це?
Організація Українських Націоналістів святкує 92-річчя
Третього лютого 1929 року було утворено Організацію Українських Націоналістів.
Найефективніша і найлегендарніша українська політична організація усіх часів.
А тепер цікава довідка.
Серед 30 засновників ОУН 14 – з Центральної та Східної України. По одному – з Кубані та півночі сучасної Молдови.
Серед галичан четверо (включно з першим Провідником ОУН Євгеном Коновальцем) – служили у військових та політичних структурах УНР і політиками всеукраїнського рівня стали у Києві.
Це я не для того, щоб применшити роль Галичини, а для того, щоб закрити рота ворожим брехунам, які розповідають про «галицький націоналізм».
ОУН була з’єднанням найкращих українських сил з усіх куточків нашої землі. Це був загальнонаціональних визвольних рух, який завжди і тільки боровся за Українську Самостійну Соборну Державу.
Героям Слава!
Джерело: блог Андрія Іллєнка