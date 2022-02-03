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    «Позиція Росії – грати м'язами»: британці підтримали Україну (відео)

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    До нашої держави прикута увага всього світу - «Позиція Росії – грати м'язами»: британці підтримали Україну (відео)
    До нашої держави прикута увага всього світу
    фото з відкритих джерел

    Що про російсько-український конфлікт думають на вулицях британської столиці?

    Останніми днями в Лондоні багато розмов про Україну. Вони лунають у медіа, парламенті, пабах і просто на вулицях. Британці стурбовані можливою ескалацією конфлікту з боку Росії.

    Журналісти ВВС отримали різні думки перехожих британської столиці.

    «Я думав наш уряд підтримує Україну, що є правильно. Україна – суверенна держава, яка нікому не належить», «Позиція Росії – грати м'язами. Я не думаю, що це добре для України та світу», «Ніхто не знає, що станеться. Хіба що Путін», – розповіли британці, серед яких були не тільки місцеві жителі, а й поляки та нідерландці.

    Нагадаємо, Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

    Також ЗМІ з'ясували, що Британія підтримує відключення Росії від системи Swift.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    25 січня МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України.

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    Теги: Росія війна Велика Британія Україна
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    «Позиція Росії – грати м'язами»: британці підтримали Україну (відео)