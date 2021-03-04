П'ять років колонії суворого режиму за жовто-блакитний прапор і портрет Бандери
Українська влада має негайно зробити все можливе для обміну Олега Приходька
5 років колонії суворого режиму за те жовто-блакитний прапор і портрет Бандери.
Окупаційний «суд» у Криму засудив свободівця Олега Приходька просто за те, що він українець і не боїться говорити це в очі окупантам.
Цього разу окупанти навіть не намагалися вигадувати якусь «фабулу» справи, якщо ти українець – значить ти вже винен і маєш сидіти.
Українська влада має негайно зробити все можливе для обміну Олега Приходька.
Свободу Олегу Приходьку!
Джерело: блог Андрія Іллєнка