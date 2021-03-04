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    Думки вголос

    П'ять років колонії суворого режиму за жовто-блакитний прапор і портрет Бандери

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    П'ять років колонії суворого режиму за жовто-блакитний прапор і портрет Бандери

    Українська влада має негайно зробити все можливе для обміну Олега Приходька

    5 років колонії суворого режиму за те жовто-блакитний прапор і портрет Бандери.

    Окупаційний «суд» у Криму засудив свободівця Олега Приходька просто за те, що він українець і не боїться говорити це в очі окупантам.

    Цього разу окупанти навіть не намагалися вигадувати якусь «фабулу» справи, якщо ти українець – значить ти вже винен і маєш сидіти.

    Українська влада має негайно зробити все можливе для обміну Олега Приходька.

    Свободу Олегу Приходьку!

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим окупанти суд прапор націоналісти
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