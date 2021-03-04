Справа Стерненка: голова одеського суду поскаржився Зеленському і Венедіктовій на тиск (документ)

Служитель Феміди наголосив, що так звані «активісти» перешкоджали конвою вивезти двох обвинувачених до СІЗО

Голова Приморського районного суду Одеси Сергій Кічмаренко звернувся за захистом до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової, голови Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка і голови Ради суддів Богдана Моніча через події, які відбулися після проголошення вироку за обвинуваченням Сергія Стерненка і Руслана Демчука 23 лютого.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист голови суду.

У листі зроблено висновки про втручання в діяльність суду з боку певних осіб. Так Кічмаренко заявив, що до початку оголошення вироку, під будівлю Приморського райсуду було доставлено автобусами близько 300 людей, які називали себе активістами і тримали плакати з написами «Ні – зеленому свавіллю», «Руки геть від Стерненка».

«Після проголошення вироку так звані «активісти» заблокували ворота, створивши перешкоди конвойному підрозділу. При цьому кидали на територію суду димові шашки, каміння та вибухові пристрої, чинили опір законним вимогам працівників поліції та судової охорони… Внаслідок таких протиправних дій було зірвано роботу суду, відкладено десятки судових засідань, у тому числі у справах, у яких особи тримаються під вартою», - повідомив голова суду.

Люди перед будівлею Приморського районного суду Одеси у день вироку Стерненку

Крім цього, служитель Феміди поскаржився на політиків і народних депутатів, котрі не були обізнані зі змістом обвинувачення і розповсюджували недостовірну інформацію. Як приклад, у листі відображені посилання на заяву народних депутатів від «Слуги народу»; звернення депутатів Львівської облради, котрі назвали вирок у справі Стерненка несправедливим і необґрунтованим.

«Такі дії призводять до підриву авторитету правосуддя та розцінюються колективом Приморського районного суду Одеси як грубе втручання у правосуддя, оскільки інша, крім судової, процедура ревізії судових рішень, дій або бездіяльності суддів під час здійснення правосуддя, недопустима… Конституційний суд у справі №2-рп/2011 від 11 березня 2011 року акцентував: оцінка вчинених суддею процесуальних дій може здійснюватися тільки судами апеляційної та касаційної інстанції», - наголосив голова Приморського райсуду.

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Нагадаємо, що Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Про це йдеться в обвинувальному акті.

У справі двоє фігурантів Сергій Стерненко і Руслан Демчук.

Прокуратура кваліфікуваладії Стерненка так:

ч. 2 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: «викрадення людини, незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, протягом тривалого часу»;

ч. 2 ст. 187 КК України за кваліфікуючими ознаками: «напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб»;

ч. 1 ст. 263 КК України за кваліфікуючими ознаками: «носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування. Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.